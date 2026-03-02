¿Qué pasa en Valle de Chalco HOY? Fuerte incendio causa pánico y moviliza a las autoridades

Valle de Chalco, Estado de México.- La madrugada de este lunes 2 de marzo de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado de México (Edomex) desplegaron un operativo en el municipio de Valle de Chalco, luego de que se reportara un incendio de gran magnitud en una fábrica dedicada al procesamiento de PET. Hasta ahora no se han reportado víctimas mortales ni heridas por este siniestro.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la madrugada de este lunes 2 de marzo, alrededor de las 03:00 horas, tiempo local, en un inmueble ubicado sobre la avenida Sebastián Lerdo de Tejada, en la colonia San Isidro. Las primeras versiones señalan que el fuego se propagó con rapidez debido al material almacenado en el sitio, lo que originó una densa columna de humo visible a varios metros de distancia.

#ÚLTIMAHORA | Se registra movilización de vehículos de emergencia en Valle de Chalco luego de que se registrara un incendio en una recicladora de PET. @Rodolfodorantes#NoticiasImagen #ImagenNoticias530 con @MARLENE_STAHL, @nuriagv y @BrisseidaMoya pic.twitter.com/dmIVbSsPMD — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) March 2, 2026

Tras el reporte al Servicio de Emergencias Telefónico 911, se activó el Código Rojo. Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos del Estado de México y personal de Protección Civil, quienes iniciaron maniobras para contener y sofocar las llamas, además de implementar acciones preventivas para evitar que el incendio se extendiera a viviendas y establecimientos continuos.

La zona fue acordonada para facilitar las labores de los equipos de rescate y disminuir riesgos para la población. Información extraoficial señaló que vecinos del sector colaboraron en un primer momento con cubetas de agua mientras arribaban las unidades de emergencia; sin embargo, posteriormente se les pidió retirarse del perímetro para no exponerse a posibles explosiones o al humo generado por la combustión del plástico.

Las autoridades trabajan en el enfriamiento del área afectada y en la evaluación estructural del inmueble. Hasta el momento no se ha informado de manera oficial sobre personas lesionadas o víctimas, y se espera que en las próximas horas se reporte un balance preliminar de daños. Igualmente, de momento se desconocen las causas del siniestro, no obstante, datos extraoficiales apuntan a que un posible corto circuito habría provocado el fuego.

Se registra incendio de recicladora de PET en av Sebastián Lerdo de Tejada en la col. San Isidro en Valle de Chalco.

Laborando bomberos y personal de Seguridad Pública. pic.twitter.com/X9avvfYyxe — ReporterosOriente (@reporterosote) March 2, 2026

Cualquier nuevo dato será reportado por las autoridades de Valle de Chalco.

