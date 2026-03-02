Tenía casi 4 años prófugo: Capturan en San Carlos a sujeto buscado en Chihuahua por asesinato

San Carlos, Sonora.- Como resultado de acciones de búsqueda en Sonora, agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ejecutaron una orden de aprehensión contra Jesús Manuel 'N', un joven de 22 años de edad. Esta detención responde a una acusación por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado. Las corporaciones efectuaron la captura durante la mañana del pasado 25 de febrero, alrededor de las 8:30 horas.

Esto sucedió en la colonia Caracol Turístico, de la comisaría de San Carlos, municipio de Guaymas. El operativo se concretó gracias a un acuerdo de trabajo conjunto entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) y la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Las labores compartidas permitieron ubicar al individuo en territorio sonorense, dando así cumplimiento al mandamiento judicial para su captura emitido por un juez del estado de Chihuahua.

Los carpeta de investigación establece que el crimen tuvo lugar entre los días 13 y 14 de agosto de 2022. El suceso ocurrió en la colonia Paseos del Camino Real, ubicada en la ciudad de Chihuahua. Según la carpeta de investigación, el ahora detenido se encontraba en compañía de otras tres personas cuando presuntamente participaron en una agresión física dirigida contra dos hombres. Durante este evento, un hombre identificado como Jonathan 'N' sufrió una herida en la zona del abdomen producida por un arma blanca, lesión que ocasionó su muerte.

Una vez asegurado en San Carlos, los elementos de la corporación sonorense trasladaron a Jesús Manuel 'N' a la ciudad de Hermosillo, donde fue puesto a disposición del Ministerio Público para cumplir con los trámites legales procedentes. Al finalizar este proceso, el individuo será entregado a personal de la Agencia Estatal de Investigación del estado de Chihuahua. Dichos elementos se encargarán de realizar el traslado del imputado por vía terrestre hasta la entidad que lo requiere para presentarlo ante el juez que lleva el caso.

Guaymas, Sonora, 1 de marzo de 2026.- Derivado de trabajos de inteligencia y coordinación operativa interestatal, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) capturaron a Jesús Manuel… pic.twitter.com/ye7NDQ1oHI — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 1, 2026

La corporación de justicia de Sonora comunicó que este tipo de acciones refleja su disposición para mantener una labor coordinada con otras procuradurías del país. El propósito de estos esfuerzos compartidos es asegurar que los mandamientos emitidos por los jueces se cumplan cabalmente en todo el territorio. De esta manera, las dependencias buscan garantizar que las personas señaladas por cometer delitos enfrenten sus procesos penales conforme a los lineamientos del derecho, sin que las fronteras estatales limiten la aplicación de la ley.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora