Tienen antecedentes de secuestro: Caen dos personas en posesión de droga en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) lograron la captura de dos individuos por su probable responsabilidad en delitos contra la salud. Los hechos tuvieron lugar en la Ciudad Obregón, cuando los agentes realizaban recorridos de prevención y vigilancia orientados al orden público en la colonia Real de Sevilla.

Durante su trayecto sobre el bulevar Las Torres, entre las calles No Reelección y Guerrero, los uniformados observaron a un hombre y una mujer. Estas personas fueron identificadas más tarde como Julio César 'N', de 60 años, y Milagros 'N', de 44 años, ambos originarios del municipio de Huatabampo. Al notar la aproximación de los vehículos de seguridad, la pareja mostró una actitud evasiva y trató de abandonar el sitio apresuradamente.

Ante esta reacción, los elementos de seguridad procedieron a marcarles el alto y abordarlos. Una vez asegurada la zona, los agentes realizaron una revisión a las pertenencias de ambos individuos. Como resultado de esta inspección, se encontró entre las ropas del hombre una bolsa de plástico que guardaba en su interior 35 envoltorios con una sustancia con las características de la droga conocida como metanfetamina o crystal.

Por el lado de la mujer, los elementos le aseguraron 34 envoltorios que contenían hierba verde y seca, con las características propias de la marihuana. Al consultar los registros en las bases de datos de seguridad pública, se comprobó que los dos detenidos cuentan con un largo historial delictivo. Julio César 'N' tiene registros por delitos patrimoniales cometidos en diferentes años. Entre estos antecedentes destacan el robo con violencia, robo a casa habitación, robo simple y cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de secuestro.

FGJES y DEFENSA detienen en flagrancia a dos personas con 69 dosis de droga en Cajeme



Cajeme, Sonora, 1 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), a través de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con la… pic.twitter.com/FQ0d31JOJ7 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 1, 2026

Por otra parte, el perfil de Milagros 'N' arrojó antecedentes penales por robo con violencia, sumado a una orden de aprehensión cumplimentada igualmente por el delito de secuestro. Las primeras hipótesis de la investigación apuntan a que las sustancias incautadas estaban destinadas a la distribución a baja escala, actividad conocida como narcomenudeo. Los detenidos, así como la materia asegurada, quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente para continuar con la integración de la carpeta de investigación.

