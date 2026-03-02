Tras funeral de 'El Mencho', surge la pregunta: ¿Estuvo su hija y quién es Laisha Michelle Oseguera?

Zapopan, Jalisco.- Este lunes 2 de marzo de 2026 comenzó a circular en redes sociales una fotografía de la supuesta hija menor de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, Laisha Michelle Oseguera González, captada en el funeral de su padre en Guadalajara, ya que el velorio se llevó a cabo el pasado domingo 1 de marzo de 2026 en la colonia San Andrés, en dicha ciudad.

Cabe señalar que precisamente Laisha Michelle está acusada de la desaparición de dos agentes de la Secretaría de Marina en Zapopan, Jalisco. Sin embargo, es importante dejar en claro que todavía no se ha confirmado si la mujer de cabello teñido de rubio y vestida de negro es, en efecto, la joven. En nuestro medio de comunicación estaremos atentos a que alguna fuente oficial se pronuncie sobre este tema.

Según medios locales, en la despedida de uno de los capos más peligrosos de México hubo numerosos arreglos florales, incluso uno en particular que llamó la atención porque tenía forma de gallo; lo más probable es que haya sido un guiño a uno de los apodos más conocidos del narcotraficante: El Señor de los Gallos. En el sitio se contó con la presencia del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, que resguardaron el perímetro de la funeraria La Paz.

Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa

¿Quién es Laisha Michelle Oseguera González?

Laisha Michelle Oseguera González nació el 4 de abril de 2001 y es fruto de la unión entre Nemesio Rubén y Rosalinda González Valencia, alias La Jefa. En 2021, la joven y su esposo, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias El Guacho, fueron señalados por presuntamente privar de la libertad a elementos de la Secretaría de Marina. En la actualidad, “El Guacho” se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Los Ángeles, California, bajo cargos de conspiración para distribuir sustancias ilícitas y lavado de dinero.

#México | Claudia Sheinbaum sostiene que "México está bien” tras el operativo donde fue abatido 'El Mencho'??uD83CuDDF2uD83CuDDFDhttps://t.co/PFGXKxI64L — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 2, 2026

Mientras tanto, Rubén Oseguera González, conocido como El Menchito, fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico. De acuerdo con Illicit Investigations, Laisha Michelle habría vivido desde mediados de 2022 en Estados Unidos. Por último, una de las hipótesis más fuertes sobre el ataque a los uniformados es que presuntamente se habría tratado de una represalia por la reaprehensión de Rosalinda.

Fuente: Tribuna del Yaqui