VIDEO: Golpean a joven extranjero que fotografiaba sepelio de 'El Mencho' en panteón de Jalisco

Zapopan, Jalisco.- Este lunes 2 de marzo, un estudiante de intercambio originario de Italia fue víctima de agresión y robo en el Área Metropolitana de Guadalajara. El suceso tuvo lugar en el panteón Recinto de la Paz, de Zapopan. En ese sitio se realizaba el sepelio de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El entierro se hizo una semana después del deceso del líder criminal en el municipio de Tapalpa, Jalisco, tras un operativo de búsqueda por fuerzas federales y el Ejército mexicano.

El joven, quien cursa un programa académico de intercambio en el Tecnológico de Monterrey, llegó al cementerio motivado por la curiosidad al notar el movimiento en la zona. Su intención era documentar el evento mediante fotografías. Sin embargo, al momento de captar las imágenes del sepelio, por lo menos un hombre se acercó a él y comenzó a golpearlo para quitarle sus pertenencias, provocándole heridas en el rostro, las cuales le casaron sangrado.

Además de las lesiones, le quitaron una mochila y una cámara fotográfica. Después del ataque, el agredido caminó hacia la entrada principal del camposanto. Al no dominar el idioma español, se comunicó en inglés con las personas a su alrededor. Se sentó frente a los elementos de la Guardia Nacional que formaban parte del operativo desplegado en los alrededores del cementerio. En ese punto, entabló una breve conversación con algunos testigos que se encontraban en el lugar.

En un ataúd dorado fueron trasladados los restos de "El Mencho", desde la funeraria La Paz, en la colonia San Andrés, de Guadalajara, hasta el panteón Recinto de la Paz, en Zapopan.



Ejército mexicano y GN desplegaron un fuerte operativo

Les explicó su condición de estudiante internacional y les comentó que solamente deseaba saber qué estaba pasando en ese recinto, lo cual reafirma la idea de que el conflicto ocurrió en la parte interna del inmueble. Durante este intercambio de palabras, quienes estaban cerca le preguntaron si había logrado distinguir a las personas que lo golpearon. El joven respondió que uno de los sujetos llevaba ropa completamente negra y portaba lentes oscuros muy grandes.

Cuando le consultaron sobre posibles tatuajes en el cuerpo de los atacantes, contestó que no alcanzó a observar ese tipo de detalles. A pesar del amplio operativo de seguridad presente en todo el perímetro por el entierro, ninguna autoridad realizó detenciones relacionadas con este caso. Finalmente, un ciudadano que atestiguó la situación del universitario se ofreció a llevarlo a un centro médico para que recibiera la atención necesaria por los golpes recibidos.

uD83DuDEA8uD83DuDCF8 Tensión en #Zapopan

Reportan agresión contra un fotógrafo italiano en las inmediaciones del panteón Recinto de la Paz, donde se realizó el funeral de El Mencho



El joven estudiante señala que fue atacado por un sujeto con lentes mientras documentaba el operativo en la zona

