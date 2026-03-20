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Coacalco

Al menos 8 lesionados y 12 casas dañadas deja fuerte explosión en Estado de México

La explosión que tuvo lugar en Coacalco, Estado de México, fue provocada por una acumulación de gas; se reportan al menos ocho héridos

Al menos 8 lesionados y 12 casas dañadas deja fuerte explosión en Estado de México
Al menos 8 lesionados y 12 casas dañadas deja fuerte explosión en Estado de México Foto: Internet

Estado de México.- Una fuerte explosión provocada por una acumulación de gas sacudió la colonia La Magdalena Huizachitla, del municipio de Coacalco, Estado de México, dejando al menos ocho personas lesionadas y alrededor de 12 casas dañadas. El inmueble donde ocurrió el siniestro quedó reducido a escombros, generando una gran movilización de seguridad y cuerpos de emergencia de los tres órdenes de gobierno.

Fue por medio de redes sociales donde fueron difundidos videos de la gran magnitud del estallido y la reacción de los habitantes en zonas aledañas, quienes, sin dudarlo, intentaron auxiliar a las víctimas de este fatídico accidente.

Por su parte, elementos de Protección Civil y bomberos acudieron al sitio. Se ha confirmado que la onda expansiva afectó no solo al lugar de origen, sino a las viviendas cercanas. Al menos ocho personas se reportaron con heridas de gravedad, que ya se encuentran recibiendo atención médica.

Por otro lado, se ha reportado que 12 casas recibieron daños en estructura, vidrios y fachada, por lo que agentes periciales evalúan si pueden ser habitables. Mientras tanto, la casa donde ocurrió la explosión quedó reducida a escombros.

Tras la explosión, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de MéxicoGuardia Nacional y Policía Municipal acudieron al área para delimitar una zona segura y facilitar las labores de limpieza de escombros y búsqueda de personas atrapadas. Paramédicos de diferentes corporaciones se encargaron del traslado de los afectados a los nosocomios más cercanos.

Autoridades de Protección Civil hicieron un llamado a la población para evitar acercarse a la zona de La Magdalena Huizachitla, ya que se están trabajando en las labores de peritaje y remoción de escombros para determinar la causa de la fuga de gas. También, recomendaron a los vecinos del área revisar sus instalaciones de gas LP de forma periódica para prevenir accidentes similares.

Fuente: Tribuna del Yaqui

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