Arrestan a adulto mayor que vendía droga en Ciudad Obregón: llevaba 28 envoltorios de crystal

Ciudad Obregón, Sonora.- Elementos de distintas corporaciones de seguridad realizaron el arresto de un hombre por su posible relación con delitos contra la salud cometidos en Ciudad Obregón. La captura ocurrió en la colonia El Rodeo, ubicada en la zona sur de la ciudad, durante un despliegue operativo el cual se organizó tras registrarse un ataque armado en el mismo sector. Dicho tiroteo dejó un saldo de una persona fallecida y tres heridas.

Como resultado de los recorridos de vigilancia y la movilización de los agentes de la Policía Municipal de Cajeme, en conjunto con la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Secretaría de Marina (Semar), se logró ubicar a un individuo que fue identificado como Juan Ramón 'N', de 62 años de edad. Al momento de la inspección corporal, los uniformados encontraron entre las pertenencias del sujeto diversos paquetes de sustancias ilícitas.

En total, las corporaciones incautaron 28 envoltorios de plástico transparente, que en su interior almacenaban una sustancia granulada de color azul, cuyos rasgos físicos coinciden con los de la droga conocida como crystal o metanfetamina. Todo este material quedó resguardado como evidencia del caso. Tanto el adulto mayor aprehendido como los narcóticos decomisados quedaron a disposición del Ministerio Público.

El hombre detenido, Juan Ramón 'N', de 62 años de edad

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) será la encargada de abrir la carpeta de investigación correspondiente para determinar la situación legal de Juan Ramón 'N' y esclarecer por completo los hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui