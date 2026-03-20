Automóvil particular cae en estacionamiento de la Unison; no hay reporte de víctimas graves

Hermosillo, Sonora.- La noche de este jueves 19 de marzo de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo en el campus Centro de la Universidad de Sonora (Unison), luego de que se reportara un fuerte accidente: la caída de un vehículo dentro del estacionamiento multinivel. Por fortuna, el siniestro no dejó víctimas heridas de gravedad.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este jueves 19 de marzo de 2026, alrededor de las 20:00 horas, tiempo local, en el estacionamiento multinivel del campus Centro, de la Unison, en Hermosillo. En el lugar, un vehículo tipo sedán, marca Nissan y de color blanco, cayó del quinto al cuarto nivel luego de que la conductora, una joven de aproximadamente 21 años, se confundiera al intentar descender.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

El accidente movilizó a elementos de diferentes órdenes del Gobierno. Foto: Facebook

Según la información recabada, la joven creyó que se dirigía hacia una rampa de salida; sin embargo, avanzó hacia un área sin continuidad, lo que provocó que el automóvil se precipitara al nivel inferior. Testigos que vieron los hechos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. Tras el reporte, al sitio acudieron elementos del Departamento de Bomberos, así como autoridades de seguridad, quienes realizaron maniobras para controlar la situación y evitar mayores riesgos.

El vehículo impactó inicialmente de frente en el cuarto nivel y quedó parcialmente suspendido, por lo que fue necesaria la intervención de los expertos para estabilizar la unidad y permitir que terminara de caer de forma controlada. Durante el percance se activaron las bolsas de aire, lo que resultó clave para proteger a los ocupantes.

#Seguridad | Mónica Zambada, hija de 'El Mayo', nunca fue DETENIDA: Harfuch (@OHarfuch) sobre operativo en Culiacán uD83DuDEA8??https://t.co/RkCVR0i1Y3 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 20, 2026

Autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas de gravedad: tanto la conductora como su acompañante, ambos estudiantes, resultaron ilesos tras el accidente. No obstante, la joven presentó una crisis nerviosa, por lo que recibió atención en el lugar por parte de los servicios de emergencia. El incidente quedó únicamente en daños materiales.

Fuente: Tribuna del Yaqui