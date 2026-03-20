Caen en Cajeme y Bácum cinco sujetos en posesión de 139 envoltorios de crystal y marihuana

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la implementación de recorridos de seguridad y prevención del delito al sur de Sonora, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), en conjunto con la Secretaría de Marina (Semar), lograron la captura de cinco personas en los municipios de Cajeme y Bácum. Estas tareas de vigilancia tienen el propósito de inhibir la comisión de ilícitos y brindar tranquilidad a los habitantes de la región.

En un primer hecho ocurrido en la Central de Abastos, de Ciudad Obregón, los uniformados aseguraron a dos jóvenes identificados como Leobardo 'N', de 23 años de edad, y Johan 'N', de 20 años. Los agentes patrullaban la calle Limón, entre Tercera y Cuarta, cuando procedieron a revisar a los sospechosos. En su poder hallaron un total de 139 envoltorios con supuestos narcóticos. De esta cantidad, 80 paquetes contenían aparente marihuana.

Mientras que los 59 restantes albergaban una sustancia granulada por determinar. Tras esto, ambos sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Las labores de patrullaje continuaron en diversas zonas residenciales de Cajeme. Al recorrer el fraccionamiento Villas del Rey, en Ciudad Obregón, las fuerzas del orden detectaron y detuvieron a Pedro 'N', un hombre de 31 años de edad, quien llevaba consigo 25 envoltorios con droga.

Por otro lado, en las calles de la colonia Kino, los agentes aprehendieron a Fausto 'N'. Al momento de su inspección física, los policías le encontraron 13 dosis de sustancias ilícitas. Asimismo, los recorridos de rutina permitieron el hallazgo de una unidad motriz en la zona de Villas del Rey. Se trata de un vehículo tipo pickup de la línea Ranger, color blanco, el cual contaba con un reporte de robo vigente, por lo que fue resguardado por las autoridades.

Lo elementos decomisados y las personas arrestadas

En otra acción realizada en el municipio de Bácum, los agentes arrestaron a un sujeto de nombre Carlos 'N', luego de sorprenderlo en la vía pública con ocho envoltorios de narcótico entre sus pertenencias. Las corporaciones policiales continúan invitando a la población a participar en la prevención del delito mediante la denuncia. Para ello, se encuentran habilitadas las líneas telefónicas 089 para reportes anónimos y el 911 para emergencias.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora