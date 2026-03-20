Capturan y vinculan al 'Comandante Calleja', presunto líder de la Familia Michoacana en Edomex

Toluca, Estado de México.- Una autoridad judicial ordenó la vinculación a proceso de José Armando 'N', alias 'Comandante Calleja'. El individuo fue detenida en días recientes por acusaciones por su probable participación en el delito de extorsión cometido en contra de un comerciante. El juez revisó las pruebas presentadas por el Ministerio Público y estableció un plazo de 1 mes para concluir la etapa de investigación complementaria. Durante este tiempo, el acusado permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva para asegurar su presencia en las siguientes audiencias procesales.

La captura de este individuo ocurrió el pasado viernes 13 de marzo en el municipio de San Juan Totolac, de Tlaxcala. Esta acción fue el resultado de labores conjuntas de inteligencia desplegadas por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN). A este esfuerzo se sumaron corporaciones estatales como la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Policía del Estado de México (SSEM) .

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos sucedieron en el mes de marzo de 2024, cuando José Armando 'N' llegó a un establecimiento comercial tipo bar acompañado por otras dos personas. En el sitio, se presentó como el 'Comandante Callejas', ostentándose como jefe dentro de una organización criminal La Familia Michoacana. El sujeto exigió el pago de una cuota mensual al dueño del negocio y le advirtió que una negativa traería como consecuencia daños físicos para su familia y el incendio de su local comercial. Ante las amenazas recibidas, la víctima entregó el dinero en efectivo solicitado.

Las autoridades confirmaron que los dos individuos que lo acompañaron durante este ilícito ya fueron capturados y sentenciados. José Armando 'N' es considerado un objetivo prioritario para el gobierno del Estado de México debido a su rol como generador de violencia de alto impacto en la región. Se le señala como líder de una célula delictiva que opera para el grupo de origen michoacano. Su trayectoria criminal abarca más de dos décadas, pues inició sus actividades ilícitas en los tianguis de la zona oriente del Estado de México, donde se encargaba del cobro de piso a los distintos vendedores.

Hoy en día, sus operaciones abarcan múltiples actividades. Además del cobro de cuotas, se le investiga por la comisión de delitos contra la salud, robo a transporte de carga y robo de hidrocarburos. Dentro de la estructura operativa de dicha organización criminal, el ahora detenido funciona como uno de los principales operadores bajo las órdenes de un hombre identificado como Josué 'N', alias 'Tuerto' o 'Colibrí'. De igual manera, rinde cuentas de manera directa a los hermanos Hurtado Olascoaga, quienes fungen como los líderes principales de este grupo delictivo.

Las autoridades de seguridad mantienen vigentes diversas ofertas de recompensa por información veraz que conduzca a la localización y captura de estos altos mandos. Tras su aprehensión en territorio tlaxcalteca, las fuerzas de seguridad trasladaron a José Armando 'N' al Estado de México para presentarlo ante el juez que lo requería. La autoridad judicial competente analizó las pruebas recabadas y decidió avanzar con el curso legal correspondiente, manteniendo la medida de privación de la libertad en un centro penitenciario mientras continúan las diligencias necesarias para llegar a una resolución dictada por el tribunal.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM