Emergencia en Ciudad Obregón: Policías rescatan a niño encerrado en vehículo bajo fuerte calor

Ciudad Obregón, Sonora.- Las altas temperaturas son un factor que requiere de mucha precaución por parte de la población en Ciudad Obregón. La tarde de este viernes 20 de marzo, en el área de estacionamiento del estadio Manuel Piri Sagasta, muy cerca de la zona donde se instala el tianguis, ocurrió un suceso que requirió la movilización de la Policía Municipal de Cajeme, luego de que un menor de edad quedó encerrado dentro de un automóvil.

Según los reportes de los agentes, el niño esperaba en el interior de la unidad. Al principio, la unidad tenía el motor encendido y el aire acondicionado trabajaba con normalidad para mantener un ambiente fresco. Sin embargo, por razones desconocidas, el motor de se apagó. Al detenerse, la refrigeración cesó su funcionamiento, dejando al menor expuesto al incremento rápido de la temperatura dentro de un espacio cerrado y sin ventilación alguna.

El personal de la Policía Municipal que patrullaban el sector fueron alertados por personas que se percataron del hecho. Al evaluar el escenario y comprender el riesgo que representaba el fuerte calor para el pequeño, los elementos de seguridad decidieron actuar al instante. Como no era factible abrir las puertas desde el exterior mediante un método convencional, los uniformados procedieron a romper uno de los vidrios laterales.

Esta maniobra se llevó a cabo con sumo cuidado para evitar que los fragmentos de vidrio alcanzaran al ocupante. Tras romper la ventana del conductor, lograron abrir la puerta manualmente y sacar al niño para ponerlo bajo la sombra. El menor fue valorado en el lugar y se confirmó que resultó totalmente ileso, pues no presentó cortes ni síntomas del temido golpe de calor. El suceso se resolvió de manera oportuna y al poco tiempo llegaron sus padres.

El pequeño logró ser sacado del automóvil sano y salvo

Las autoridades recomiendan a la población extremar cuidados y evitar dejar a personas solas en los automóviles, pues los sistemas pueden fallar y el clima de la región es sumamente caluroso lo que representa un verdadero peligro.

Fuente: Tribuna del Yaqui