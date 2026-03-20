Fiscalía de CDMX suspende a 'Lady Pepitas', por video donde discrimina a oficial de Policía

Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aplicó una suspensión temporal a Verónica Domínguez, quien se desempeña como trabajadora de esta dependencia. La notificación fue entregada de manera personal este viernes 20 de marzo. Esta decisión se tomó a raíz de la difusión de un video en redes sociales, donde se observa a la servidora pública agrediendo verbalmente a un agente de la Policía de la capital durante un evento deportivo.

Las autoridades correspondientes detallaron que el comportamiento mostrado por la mujer atenta contra los reglamentos internos, ya que daña la imagen de la institución frente a la ciudadanía. Además, se investiga un probable abandono de sus funciones laborales, pues el incidente ocurrió durante su horario de trabajo. Actualmente, el Consejo de Asuntos Internos tiene la responsabilidad de revisar el caso de manera integral.

Dicho órgano determinará el nivel de responsabilidad administrativa. Las penalizaciones aplicables por estos hechos van desde una amonestación por escrito hasta el cese definitivo de su cargo gubernamental.

¿Cómo sucedió el hecho?

El altercado tuvo lugar en el Estadio Olímpico Universitario, en el marco del operativo de seguridad implementado para el partido de futbol entre los equipos Pumas y Cruz Azul. La Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó que el personal de vigilancia privada de la Universidad Nacional Autónoma de México solicitó refuerzos de la policía auxiliar. El objetivo era desalojar a un grupo de aficionados que presentaban aliento alcohólico y que estaban causando molestias a otros asistentes en las gradas del recinto deportivo.

Mientras los uniformados escoltaban a estas personas hacia el exterior del estadio, Verónica Domínguez, quien portaba una chamarra con los logotipos de la Fiscalía, intervino de forma agresiva. Los reportes indican que ella es familiar de los sujetos que estaban siendo retirados, lo que originó un enfrentamiento verbal directo con la uniformada.

Durante la discusión, la trabajadora emitió frases de carácter clasista contra la mujer policía, exigiéndole que no le hablara de tú, argumentando una supuesta superioridad educativa y afirmando que a los elementos de seguridad los habían quitado de vender semillas en la calle. Por este motivo, los usuarios de internet comenzaron a llamarla 'Lady Pepitas'.

#EnBocaDeTodos: uD83CuDFA5?? “Lady Pepitas” se vuelve viral tras presunta agresión verbal en CDMX

En redes sociales comenzó a circular un video donde una mujer, presuntamente trabajadora de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, discute con un comerciante ambulante.… pic.twitter.com/QcnmKw1vBw — PoderCiudadanoRadio (@PoderCiudadanoo) March 16, 2026

Acciones legales

Ante estos agravios, la mujer policía acudió ante las autoridades ministeriales competentes para levantar una querella. A la par, presentó un reporte en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED). Tras confirmarse la identidad de la trabajadora, la Fiscalía capitalina mantiene abierta la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades y aplicar el reglamento disciplinario conforme a derecho.

Fuente: Tribuna del Yaqui