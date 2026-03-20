Fuerte explosión en negocio de Hermosillo moviliza a las autoridades este viernes

Hermosillo, Sonora.- La mañana de este viernes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como personal de Servicios de Emergencia, realizan un operativo en el sector Centro de la ciudad de Hermosillo, ante el reporte de una fuerte explosión dentro de un negocio. A la fecha de publicación de esta nota, no se ha confirmado si el siniestro dejó víctimas heridas.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la mañana de este viernes 20 de marzo de 2026, alrededor de las 09:30 horas, tiempo local, en un negocio ubicado en las calles Juárez y Veracruz. Información extraoficial señala que se trató de una explosión seguida de un presunto incendio dentro de un establecimiento de Termo Control que se ubica en la dirección mencionada.

Los hechos ocurrieron la mañana de este viernes. Foto: Twitter

Testigos que vieron los hechos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicios de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad llegaron a la escena agentes de la Policía Municipal de Hermosillo, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y elementos del heroico Cuerpo de Bomberos, quienes iniciaron labores para controlar la situación y evitar mayores riesgos.

En tanto, la Policía de Tránsito realiza cierres en la zona, por lo que hicieron un llamado a la población para circular con precaución en el sector Centro.

Actualización de Protección Civil: Sin víctimas ni heridos

Alrededor de las 10:00 horas, Protección Civil Sonora emitió un comunicado sobre los hechos, en el que puntualizó que el siniestro, ocurrido por acumulación de gas, no dejó heridos ni víctimas mortales: "Bomberos, cuerpos de emergencia y Protección Civil atendieron un incidente por problema por acumulación de gas en un negocio en Veracruz y Juárez". Los operativos continúan en el sector.

Controlado incidente por acumulación de gas en comercio del centro de Hermosillo; sin riesgos ni lesionados graves



Bomberos, cuerpos de emergencia y Protección Civil atendieron un incidente por problema por acumulación de gas en un negocio en Veracruz y Juárez. pic.twitter.com/B2usikQruh — Protección Civil Sonora (@cepcsonora) March 20, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui