Localizan a sujeto sin vida con extremidades atacadas e impactos de bala en la colonia Obrera de Tijuana

Tijuana, Baja California.- La mañana de este viernes 20 de marzo de 2026 fue encontrado el cuerpo sin vida de un sujeto en la colonia Obrera Primera Sección, en la delegación San Antonio de los Buenos, ubicada en la ciudad de Tijuana. Según medios locales, los hechos se reportaron alrededor de las 07:00 horas, justo en la calle Sindicalismo, en la intersección con Artículo 123.

De hecho, las autoridades se dieron cuenta de lo ocurrido tras recibir una llamada al número de emergencias 911, donde les informaron que había un cuerpo sin vida en plena vía pública. Evidentemente, elementos de la Policía Municipal de Tijuana se movilizaron rápidamente al lugar y, una vez que confirmaron la presencia del sujeto, solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Sin embargo, ya no había nada que hacer, porque el hombre no contaba con signos vitales y en ese mismo sitio fue declarado muerto. Asimismo, es necesario destacar que hasta el momento se desconoce por completo la identidad de la víctima, aunque se presume que se trata de un hombre de tez morena, mismo que al momento de su muerte vestía tenis blancos, pantalón de mezclilla azul y playera negra. El cuerpo estaba sobre la banqueta y, además de los visibles signos de violencia, se le hallaron impactos producidos por arma de fuego.

No contaba con signos vitales

Otros detalles que se dieron a conocer son que sus extremidades estaban atadas y en el sitio se localizó una cartulina con un mensaje con amenazas. Hasta el momento de la elaboración de esta nota no hay más información y tampoco detenidos ni sospechosos, pero en nuestro medio de comunicación, como siempre, estaremos al pendiente de cualquier avance y lo tendrás aquí en nuestro portal de TRIBUNA.

#Seguridad | Fuerte incendio en negocio de Hermosillo moviliza a las autoridades este viernes uD83DuDEA8uD83DuDD25https://t.co/RsknYDRq8t — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 20, 2026

En el área que fue acordonada por las autoridades también arribaron agentes de la Fiscalía General del Estado de Baja California para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. Por lo tanto, las investigaciones apenas comenzaron y se espera que en los próximos días nuevamente se pronuncie la Fiscalía estatal, que de igual manera está investigando lo ocurrido con una persona en situación de calle que la mañana de hoy fue atropellada sobre la Vía Rápida Poniente, a la altura de la colonia 20 de Noviembre.

Fuente: Tribuna del Yaqui