Mónica Zambada, hija de 'El Mayo', nunca fue DETENIDA: Harfuch sobre operativo en Culiacán

Cancún, Quintana Roo.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este viernes 20 de marzo de 2026, realizada en la ciudad de Cancún, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, compartió detalles sobre el operativo que se realizó el día de ayer en Culiacán, estado de Sinaloa, en el que se habló de la posible detención de Mónica Zambada Niebla, hija de Ismael 'El Mayo' Zambada, uno de los capos más peligrosos de México y que ahora está detenido en Estados Unidos (EU).

García Harfuch comentó, frente a al presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que este jueves 19 de marzo de 2026 se realizaron varias acciones operativas en el estado de Sinaloa, gobernado por Rubén Rocha Moya. El operativo en el que estuvo involucrada la hija del capo ocurrió en la sinducatura de El Salado, en la zona norte de Culiacán. Ahí participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la SSPC, quienes detuvieron a Omar Osvaldo ’N’.

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El secretario de Seguridad, @OHarfuch, afirma que Mónica del Rosario “N”, hija de “El Mayo”, solo fue retenida para verificación.



Confirma la detención de Omar Oswaldo “N”, requerido por EE.UU.#Sinaloa #Seguridad #Noticias pic.twitter.com/5z0nO61qS5 — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) March 20, 2026

El secretario de Seguridad Federal dijo que esta persona cuenta con una orden de aprehensión en San Diego, California, Estados Unidos (EU), por lo que está en calidad detenido. Respecto a Mónica Zambada, dijo que ella estaba en el lugar de los hechos, junto a una menor, por lo que fue asegurada por su seguridad y mientras que se revisaba que no tuviera orden de aprehensión. Declaró que nunca fue detenida.

En una de las acciones, en uno de los inmuebles, se encontraba esta persona Mónica del Rosario ’N’ con otra menor de edad. Ella nunca fue detenida. De manera momentánea estaba bajo custodia, primero para garantizar la seguridad de todos los que estaban, de los elementos de Seguridad y también de las personas, incluyendo a la menor de edad; y sobre todo para una cosa, verificar si tenía un mandamiento judicial aquí en México o en EU; no tiene ningún mandamiento judicial ni en México ni en EU".

En esta misma intervención, señaló que Mónica 'N' fue designada, como se dijo públicamente, en el 2007 por OFAC, "que es un procedimiento administrativo, está designada en esa lista, donde son 311 personas […] de las cuales más de 300 son personas morales y el resto personas físicas, sin embargo es un proceso administrativo". Señaló que una vez que se corroboró que no cuenta con ordenes de aprehensión, fue entregada a sus familiares.

Fuente: Tribuna del Yaqui