VIDEO: Arrestan a profesor exhibido mientras grababa debajo de la falda de su alumna en CDMX

Ciudad de México.- Las autoridades de la Ciudad de México informaron sobre la detención y vinculación a proceso de un individuo identificado como Enrique 'N', quien laboraba como profesor en el Colegio del Valle, localizado en la alcaldía Benito Juárez. La Fiscalía General de Justicia capitalina determinó que existen elementos suficientes para investigar su presunta responsabilidad en el delito contra la intimidad sexual agravado.

La víctima de este caso es una estudiante de 16 años de edad. Los registros de las autoridades judiciales indican que los hechos sucedieron el 18 de marzo de 2026. A partir de esa fecha, el Ministerio Público reunió las evidencias necesarias para presentar al sujeto ante un juez de control, logrando así que enfrente las acusaciones desde el ámbito penal. Los reportes de la carpeta de investigación detallan la forma en que ocurrieron las acciones señaladas.

Enrique 'N' impartía la materia de inglés y, durante una de sus clases, pidió a sus alumnos que se acercaran a su escritorio uno por uno con el objetivo de revisar sus actividades escolares. Mientras la adolescente agraviada se encontraba junto al escritorio mostrando sus apuntes, el individuo habría posicionado su teléfono celular por debajo de la falda de la estudiante para capturar fotos o videos, todo esto sin el consentimiento de la joven.

uD83DuDEA8uD83DuDCE3 Alumnos exhiben a docente en #CDMX



Estudiantes del Colegio del Valle sorprendieron a un profesor grabando a una alumna por debajo de la falda.



El docente, identificado como Enrique “N”, fue detenido por elementos de la SSC y puesto a disposición de la Fiscalía. pic.twitter.com/MPXYDr7ucF — Moviendo Ideas (@moviendoideas) March 20, 2026

Sin embargo, otra persona que tomaba la clase se dio cuenta de la situación. Esta compañera utilizó su propio teléfono para registrar en video el actuar del maestro y, posteriormente, avisó al personal administrativo y directivo del plantel escolar sobre lo que estaba sucediendo en ese salón. Al conocer los reportes de los estudiantes, el cuerpo directivo del centro educativo actuó al instante solicitando el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Los agentes de policía arribaron a las instalaciones para detener al profesor señalado. Ese mismo día, el hombre de 52 años de edad fue trasladado a las oficinas de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes (Fidcanna), donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica conforme a derecho.

Un maestro del Colegio del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, fue detenido tras ser acusado de grabar a sus alumnas con su celular dentro del salón de clases. El caso ocurrió el 19 de marzo de 2026 y generó gran indignación en redes sociales, donde se difundió un video que lo… pic.twitter.com/QnAQXJUs7k — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) March 19, 2026

Respuesta de la escuela

Por su parte, el Colegio del Valle emitió un comunicado fechado el 19 de marzo, dirigido a toda su comunidad de estudiantes y a los padres de familia. En dicho texto, los representantes de la escuela condenaron las acciones del docente, subrayando que su comportamiento transgrede los lineamientos del reglamento interno y los valores éticos que rigen a la escuela.

El texto también notificó la destitución del profesor, asegurando que ya no forma parte de la plantilla laboral. Asimismo, el colegio reiteró que colaboraron desde el primer momento al entregar al individuo a la Policía. Por último, la escuela puntualizó que no emitirá nuevos comentarios sobre el caso, con el propósito de no interferir en el trabajo de la Fiscalía General de Justicia.

Postura del colegio del valle, después del caso viral del profesor morboso. pic.twitter.com/hYQxFuddLp — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) March 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui