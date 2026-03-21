Cae pareja que fingía ser de la Fiscalía mexiquense; se dedicaban al secuestro y extorsión

San José del Rincón, Estado de México.- En el municipio de San José del Rincón, se inició un proceso legal contra dos individuos señalados por su presunta conducta ilícita. Un juez tomó la decisión de mantener en prisión a Alfredo 'N' y Lourdes 'N', tras analizar las pruebas que los vinculan con un caso de privación de la libertad y extorsión. Los hechos que originaron este dictamen ocurrieron hace pocos días en la zona norte del territorio mexiquense, donde un ciudadano fue retenido contra su voluntad bajo amenazas constantes por parte de los ahora imputados.

De acuerdo con los registros que integran la carpeta de investigación, todo comenzó el pasado 10 de marzo. La persona afectada se encontraba en un establecimiento de comida junto a un acompañante. En ese lugar, la pareja señalada se acercó para amedrentar al hombre. Utilizando la intimidación, obligaron al sujeto a subir a su propio vehículo. Lourdes 'N' entró a la unidad con el afectado, mientras que Alfredo 'N' los seguía de cerca en un segundo coche. El plan de los señalados era llevar a la víctima hacia un punto apartado para quitarle sus pertenencias, enfocándose en su automóvil.

Sin embargo, la persona que acompañaba al afectado logró avisar a los agentes municipales que patrullaban la región. Esto activó una búsqueda que permitió ubicar las unidades en una comunidad cercana. Al ser alcanzados por los uniformados, los sospechosos intentaron evadir su responsabilidad mediante el engaño. Ambos aseguraron que pertenecían a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), buscando que los dejaran libres. Al solicitarles documentos para confirmar su identidad, la mentira quedó expuesta.

La mujer entregó una credencial que supuestamente pertenecía a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal. Por su parte, el hombre mostró una identificación que lo acreditaba como integrante de la Policía de Tlalnepantla. Ninguno de los dos documentos tenía validez para respaldar su supuesta labor en la institución estatal. Además, dentro del coche donde viajaban, se localizó una prenda de vestir con logotipos que no cumplía con los estándares de la vestimenta permitida.

#AProceso



La #FiscalíaEdoméx obtuvo vinculación a proceso en contra de Alfredo “N” y Lourdes “N”, por su probable participación en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión en agravio de un masculino en el municipio de #SanJoséDelRincón.https://t.co/ARC7E3yiRf pic.twitter.com/VioWZm3qr3 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) March 20, 2026

Tras el arresto, los involucrados fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Esta autoridad reunió los elementos necesarios para presentarlos ante la justicia. Actualmente, se encuentran dentro del centro de reinserción social local. El juez encargado del caso fijó un tiempo de sesenta días para que las partes presenten más pruebas y se cierre la etapa de investigación. Durante este lapso, los acusados deberán permanecer encerrados como medida de seguridad para garantizar que el proceso siga su curso sin contratiempos.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM