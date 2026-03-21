Caso Eitan Daniel: Detienen a padres de bebé hallado muerto dentro de costal en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, Chihuahua.- La Fiscalía General del Estado de Chihuahua cumplió una orden de aprehensión en contra de Brayan Gabriel N. y Vianey Esmeralda N., señalados como presuntos responsables del fallecimiento de su hijo, Eitan Daniel, de apenas 18 meses de edad. Este proceso ocurre días después de que el cuerpo del menor apareciera abandonado en un terreno baldío de la colonia Los Kilómetros, en Ciudad Juárez.

El hallazgo ocurrió el pasado 10 de marzo y según los datos del reporte forense, el niño se encontraba sin ropa, presentaba señales de desnutrición y marcas en la piel que sugerían haber estado atado. El análisis determinó que la causa del deceso fue un hematoma subdural provocado por un fuerte golpe en la cabeza. Antes de ser identificado, el cuerpo permaneció en las instalaciones del Servicio Médico Forense sin que nadie lo reclamara.

La difusión de un retrato hablado por parte de la Comisión Local de Búsqueda resultó fundamental para que personas cercanas aportaran datos que ayudaron a identificar a la víctima y a sus tutores. El arresto de la pareja ocurrió el 18 de marzo. Brayan Gabriel N. fue retenido por conducir a una velocidad superior a la permitida y por portar cinco paquetes con polvo blanco, presuntamente cocaína.

Por su parte, Vianey Esmeralda N. fue asegurada el mismo día al encontrársele 14 raciones de hierba con características de la marihuana. El sábado pasado, ambos acudieron ante una jueza de control para responder por los delitos de posesión de estupefacientes. Durante esa audiencia, la representación social solicitó mantener a los acusados en la cárcel, argumentando la investigación por la muerte del niño.

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Por el bestial asesinato de Eitan Daniel de 1 año 6 meses, detuvieron a:



-Bryan Adrián (su padre)

-Vianey Esmeralda (su madre)

-Ekica (abuela)

-Valeria (bisabuela)

-Raúl Rosendo (tío)



La Fiscalía informo que fue gracias a la Extraordinaria… https://t.co/7ufeZk5mxz pic.twitter.com/tWOMJGdIQ2 — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) March 19, 2026

No obstante, la jueza María Concepción Carrillo Parga denegó esta petición para el caso de las drogas, otorgando libertad condicional al señalar que no es posible juzgar hechos que aún no se imputan en esa etapa del proceso. Para evitar que los sospechosos abandonaran el centro de detención, agentes ministeriales ejecutaron de forma pronta una orden de aprehensión por homicidio agravado en cuanto terminó la sesión de justicia.

Con esta acción, realizada en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se aseguró la permanencia de los padres en prisión mientras se desarrolla el juicio por las agresiones y la falta de cuidados que le quitaron la vida al menor. Las indagatorias señalan que el niño habría sufrido malos tratos físicos y privación de alimento antes de ser abandonado en el predio baldío a la altura del kilómetro 27.

El pequeño Eitan Daniel es velado en la casa de su abuela paterna, donde familiares y vecinos le han dado el último adiós en un ambiente de profunda tristeza y reflexión



uD83DuDCF8 Javier Aguilar / El Heraldo de Juárez pic.twitter.com/9IxmniBDkO — El Heraldo de Juárez (@heraldodejuarez) March 20, 2026

Fuente: Tribuna dle Yaqui