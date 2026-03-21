Cateo de 'tiraderos' en Ciudad Obregón y Hermosillo deja droga asegurada y tres detenidos

Ciudad Obregón, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), junto a distintas fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno, realizó operativos de cateo en los municipios de Hermosillo y Cajeme. Estos actos resultaron en la captura de tres individuos y el retiro de circulación de diversas dosis de narcóticos. Estas tareas buscan frenar las actividades delictivas contra la salud que afectan a la ciudadanía.

En Hermosillo, los agentes centraron sus labores en la colonia Centro. En este punto, el personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal trabajó a la par con integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal. Juntos dieron cumplimiento a un mandato judicial para revisar una vivienda tras recibir reportes sobre presuntas actividades ilícitas.

Durante la revisión del inmueble, se logró el arresto de Isaí Rigoberto 'N', de 18 años de edad, y de un joven de 16 años. En el sitio se localizaron 17 envoltorios de una sustancia granulada con las señas de la metanfetamina, también conocida como crystal, además de cinco paquetes más de aparente marihuana. Los dos detenidos fueron trasladados ante la autoridad correspondiente.

El adulto fue presentado ante el Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas, donde se resolverá su situación jurídica. Por su parte, el joven quedó bajo la custodia del Ministerio Público dedicado a los casos de adolescentes, con el fin de que se determine su proceso legal según su edad.

De forma simultánea, en Ciudad Obregón, se realizó un operativo similar en el fraccionamiento Amaneceres. Agentes de investigación y personal militar inspeccionaron un domicilio donde se arrestó a Jorge Abraham 'N', de 44 años. Dentro del inmueble se hallaron 39 envoltorios con una sustancia similar a la metanfetamina. Todo lo asegurado se integró a la investigación que se realiza para sancionar estas conductas.

Operativos coordinados en Hermosillo y Cajeme dejan detenidos y droga asegurada: FGJES



Hermosillo, Sonora, 21 de marzo de 2026.- Como resultado de acciones operativas coordinadas para el combate al narcomenudeo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en… pic.twitter.com/ePtj33GXjn — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 21, 2026

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) señaló que con esta acción "refrenda su compromiso de fortalecer las acciones operativas en coordinación interinstitucional para combatir de manera frontal los delitos contra la salud y garantizar la seguridad en las comunidades sonorenses".

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora