FGJE obtiene vinculación contra joven ebrio que provocó choque en Guaymas; un hombre murió

Guaymas, Sonora.- Un hombre identificado como Fabián 'N' enfrenta un proceso penal tras protagonizar un fuerte accidente vehicular que dejó una persona muerta en la ciudad de Guaymas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) presentó ante la autoridad judicial los datos necesarios para que un juez dictara el inicio del juicio por los delitos de homicidio culposo, daños y conducir bajo efectos del alcohol.

En la primera sesión, el juez consideró que la captura fue legal y ordenó que el sujeto permanezca en la cárcel bajo la medida de prisión preventiva, otorgando un lapso de 2 meses para terminar de reunir las pruebas necesarias. El suceso ocurrió el pasado 17 de marzo, alrededor de las 13:20 horas. En ese momento, Fabián 'N' manejaba un carro marca Volkswagen, color gris, modelo 2017, por el bulevar Luis Encinas Johnson.

Al llegar a la esquina con la avenida Valle del Mar, en la colonia Miramar, el conductor no se detuvo ante la señal de alto obligatoria. El reporte de los agentes indica que el hombre viajaba a una velocidad mayor a la permitida y bajo la influencia de bebidas embriagantes al momento del choque. En ese punto del camino, el Volkswagen chocó de frente contra un Nissan Platina blanco, modelo 2004, que era manejado por Enrique Hugh 'N'.

#Guaymas Fuerte accidente se registró esta tarde en el bulevar "Luis Encinas" de Miramar, con saldo de dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.#Sonora pic.twitter.com/gDnAc4Qz4Q — Grupo Radio Guaymas (@GrupoRadioGyms) March 17, 2026

Por la fuerza del golpe, el auto del afectado salió proyectado varios metros sobre la cinta asfáltica. Aunque el afectado recibió ayuda de los médicos poco después del accidente, las heridas fueron tan graves que perdió la vida mientras se encontraba en el hospital. Este hecho llamó mucho la atención de la sociedad luego de que circularan videos del momento del choque en diversas plataformas digitales y redes sociales.

Las autoridades estatales resaltaron que este proceso busca aplicar la ley ante actos de descuido o falta de prudencia que ponen en peligro real a los ciudadanos. El expediente ahora entra en una fase de revisión técnica para confirmar todos los detalles del percance vial. La meta de los agentes encargados del caso es asegurar que la persona señalada rinda cuentas por las faltas cometidas al volante, siempre buscando el orden en las calles y el respeto total a las normas de tránsito.

Vinculado a proceso a Fabián “N” por homicidio tras accidente vial en Guaymas: FGJES



Guaymas, Sonora, 21 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Fabián “N”, por su probable responsabilidad en los delitos… pic.twitter.com/O4pAzosNDf — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 21, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora