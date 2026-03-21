Fiscalía de Sonora procesa a sicario en Ciudad Obregón; acribilló a hombre frente a su casa

Ciudad Obregón, Sonora.- Un juez de control decidió que un hombre llamado Manuel Enrique 'N' debe permanecer en prisión preventiva mientras se realiza el juicio en su contra por el delito de homicidio calificado, cometido en Ciudad Obregón. Esta determinación ocurre tras la presentación de pruebas por parte del Ministerio Público, las cuales señalan al imputado como uno de los autores de un ataque armado ocurrido en el año 2020.

El juzgador analizó las evidencias entregadas y consideró que existen bases para continuar con el caso penal, imponiendo la medida de reclusión ante la gravedad de los hechos denunciados. El suceso que originó este proceso legal tuvo lugar el 29 de agosto de 2020. En esa fecha, el señalado acudió junto con otros hombres a una vivienda del fraccionamiento Real de Sevilla, situado en la zona oriente de la ciudad.

Según los informes de las autoridades, el grupo de agresores llegó al sitio con la intención de someter a la víctima, identificada como Francisco Javier 'N'. Al verse rodeado por varios sujetos, el afectado no tuvo oportunidad de defenderse o escapar de la agresión que estaba por ocurrir en aquel domicilio. Los atacantes utilizaron un arma de fuego para realizar varios disparos contra el hombre, cuasándole heridas de gravedad.

Tras esto, Francisco Javier 'N' fue atendido por paramédicos de Cruz Roja y recibió atención médica en un hospital. No obstante, pese a los esfuerzos, perdió la vida a causa de los múltiples impactos de bala que recibió en su cuerpo. Las indagatorias realizadas por los agentes encargados del caso permitieron reunir los indicios necesarios para señalar la participación de Manuel Enrique 'N' en este crimen cometido con ventaja y alevosía.

En Ciudad Obregón, la FGJES obtiene vinculación a proceso por homicidio



Cajeme, Sonora, 21 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Manuel Enrique “N”, señalado como probable responsable del delito de… pic.twitter.com/3oP7yd78LA — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 21, 2026

Con el inicio de este proceso penal, la autoridad busca que el responsable rinda cuentas ante la justicia. El trabajo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se enfocó en reconstruir lo ocurrido aquel día para ofrecer un sustento real ante el tribunal. La meta es asegurar que actos contra la vida no queden sin castigo, siguiendo los pasos que marca la ley para este tipo de conductas violentas en el estado de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora