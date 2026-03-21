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Puebla

Marchan en Puebla por Sahara Emilia, mujer atacada por un hombre con machete al defender a unos perros callejeros

Sahara Emilia atacada por un vecino con un machete en San Jerónimo Caleras al defender a unos perros de la calle, pide a la fiscalía que se reclasifique como intento de homicidio

Marchan en Puebla por Sahara Emilia, mujer atacada por un hombre con machete al defender a unos perros callejeros
Marchan en Puebla por Sahara Emilia, mujer atacada por un hombre con machete al defender a unos perros callejeros Foto: Internet

Puebla, Puebla.- Sahara Emilia, mujer que el pasado 15 de marzo defendió a dos perros callejeros de un hombre que intentaba machetearlos, se manifestó en la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras en Puebla, pidiendo justicia a las autoridades ante la agresión que sufrió por parte del mismo sujeto.  

Amigos, familiares y miembros de la organización Clínica del Perro Callejero convocaron a una marcha, que partió del zócalo de la capital hacia la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.  

Dicha movilización busca que se catalogue el caso como intento de homicidio y no solo como amenazas. La joven comentó que, tras la agresión, varias mujeres se acercaron para comentar que dicho sujeto también es un acosador. Según comenta Sahara Emilia, el hombre incomoda a las vecinas con miradas y comentarios morbosos.  

Sahara Emilia declaró que "teme por su vida", ya que el hombre que la atacó es su vecino. Incluso, confirmó que esta persona ya cuenta con carpeta de investigación por machetear a otro vecino, cuyo caso las autoridades no dieron seguimiento. 

También comentó que la herida que sufrió no resultó grave. Sin embargo, mencionó que la agresión la dañó emocionalmente, debido a que no esperaba vivir una situación de violencia.

Luego de sostener una reunión con funcionarios de la Fiscalía General del Estado, Sahara Emilia informó que el próximo lunes 23 de marzo comenzará a recibir atención psicológica y que las autoridades le aseguraron que darán seguimiento a su caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui

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