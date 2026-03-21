Ciudad Obregón, Sonora.- Se convirtieron en héroes elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) al brindar atención de emergencia a una mujer que se encontraba en labor de parto, logrando estabilizar tanto a la madre como al recién nacido, que presentó complicaciones durante la intervención.

Todo ocurrió la tarde del viernes 20 de marzo, cuando agentes que realizaban recorridos de prevención y vigilancia en el sector del Campo 2 recibieron un llamado a la acción. Al llegar al sitio, los policías identificaron a una mujer joven que ya había dado a luz, así como a un recién nacido del sexo masculino que presentaba cianosis, falta de movilidad y una contusión en la región parietal.

Policías municipales salvan la vida de un recién nacido en las afueras de Ciudad Obregón

Ante esta situación, los elementos policiales aplicaron maniobras básicas de atención prehospitalaria, como estimulación física y liberación de vías respiratorias, lo que permitió que el menor comenzara a reaccionar.

Tiempo después, personal de la Cruz Roja arribó al lugar para continuar con la atención médica especializada y realizar el traslado del neonato y su madre a recibir a un nosocomio de la localidad. Ambos se reportan estables.

Fuente: Tribuna del Yaqui