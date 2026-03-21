Policías municipales salvan la vida de un recién nacido en las afueras de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Se convirtieron en héroes elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) al brindar atención de emergencia a una mujer que se encontraba en labor de parto, logrando estabilizar tanto a la madre como al recién nacido, que presentó complicaciones durante la intervención.
Todo ocurrió la tarde del viernes 20 de marzo, cuando agentes que realizaban recorridos de prevención y vigilancia en el sector del Campo 2 recibieron un llamado a la acción. Al llegar al sitio, los policías identificaron a una mujer joven que ya había dado a luz, así como a un recién nacido del sexo masculino que presentaba cianosis, falta de movilidad y una contusión en la región parietal.
Ante esta situación, los elementos policiales aplicaron maniobras básicas de atención prehospitalaria, como estimulación física y liberación de vías respiratorias, lo que permitió que el menor comenzara a reaccionar.
Tiempo después, personal de la Cruz Roja arribó al lugar para continuar con la atención médica especializada y realizar el traslado del neonato y su madre a recibir a un nosocomio de la localidad. Ambos se reportan estables.
Fuente: Tribuna del Yaqui