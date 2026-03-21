Riña terminó en tragedia: FGJES procesa a menor de 17 años por asesinato de hombre en Sonora

Puerto Peñasco, Sonora.- Las autoridades de Sonora realizaron la primera audiencia contra un joven de 17 años de edad, cuya identidad se mantiene protegida por las leyes actuales. A este adolescente se le atribuye la presunta autoría de actos que resultaron en el fallecimiento de un hombre y heridas en otro. Los cargos presentados son por homicidio calificado y lesiones calificadas que no ponen en riesgo la vida de la víctima.

Según el expediente de este caso, los sucesos tuvieron lugar alrededor de las 1:15 horas del día 25 de enero de 2026. El escenario de la agresión fue una vivienda particular localizada en la colonia Brisas del Golfo, de Puerto Peñasco. En se momento, el ahora procesado, en compañía de otros sujetos, se encontraba amedrentando a otro joven con el fin de forzarlo a pelear, empleando para ello amenazas con un arma punzocortante.

En medio de esta situación, dos ciudadanos identificados como Aldo Isidro 'N', de 19 años de edad, y Jesús Enrique 'N', de 18 años, se acercaron con la intención de prestar ayuda al joven que estaba siendo amenazado. Durante este acto de apoyo, el menor señalado presuntamente utilizó el arma para atacar a los presentes. Jesús Enrique 'N' sufrió una lesión en la parte trasera del brazo, mientras que Aldo Isidro 'N' recibió heridas que más tarde provocaron su muerte.

Al presentarse las pruebas ante la autoridad judicial, el juez a cargo aceptó la solicitud de ampliar el plazo constitucional para determinar el destino legal del joven. Como medida de seguridad, se ordenó que el imputado permanezca bajo internamiento preventivo mientras las investigaciones avanzan.

FGJES formula imputación y logra internamiento preventivo contra menor de edad por homicidio calificado y lesiones en Puerto Peñasco



Caborca, Sonora, 21 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) en audiencia inicial derivada de la ejecución… pic.twitter.com/vrpCZEe3r9 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 21, 2026

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) señaló que con esta acción refrenda su compromiso de conducir investigaciones con rigor técnico, objetividad y apego a derecho, garantizando el debido proceso, la protección integral de las víctimas y el acceso efectivo a la justicia, a fin de que quienes atenten contra la vida y la integridad de las personas enfrenten las consecuencias legales correspondientes", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora