Taxi arrolla a dos motociclistas en Coyoacán, CDMX; una mujer murió y el responsable escapó

Ciudad de México. - La mañana de este sábado 21 de marzo de 2026, dos motociclistas fueron embestidos por una unidad habilitada como taxi mientras las víctimas circulaban sobre Río Churubusco, ubicado en calles de la alcaldía Coyoacán. De hecho, según información de Milenio, la copiloto perdió la vida debido a que el golpe del Aveo dejó a ambos en el asfalto y ella no resistió las heridas.

¿Qué pasó con el responsable?

El taxista terminó huyendo y fueron las personas que transitaban por el lugar quienes se comunicaron con las autoridades de la Ciudad de México, por lo que de inmediato llegaron a la escena paramédicos de la Cruz Roja Mexicana solo para corroborar la muerte de la fémina. Mientras tanto, el conductor de la motocicleta fue trasladado al Hospital Balbuena y se desconoce su actual estado de salud.

Evidentemente, este accidente provocó congestionamientos vehiculares en la colonia Xoco y sus alrededores, haciéndose cargo de la situación policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Además, como es protocolo en estos casos, el área fue acordonada y trabajaron en el sitio peritos de la Fiscalía General de Justicia. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización sobre el tema.

Una mujer perdió la vida

De acuerdo con información extraoficial, la mujer tenía aproximadamente 45 años al momento de su muerte y el lesionado contaba con unos 35 años. Se hace un llamado a manejar con extrema precaución para evitar este tipo de incidentes, pues la gran mayoría ocurren por descuidos humanos. Cabe destacar que todavía no ha sido encontrado el presunto responsable y la Fiscalía capitalina no ha proporcionado detalles.

#Nacional | Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) fortalece turismo en comunidades indígenas de Quintana Roo con 13 mmp uD83DuDCB0https://t.co/JwMeQ5IX0Q — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 21, 2026

En otro asunto bastante semejante, un hombre de unos 40 años falleció tras ser objeto de brutales disparos en las inmediaciones del ISSSTE en Tlalpan, Ciudad de México. Al parecer, los hechos ocurrieron en la calle John F. Kennedy, en su cruce con callejón del Sabino, detrás de las instalaciones del ISSSTE, en la alcaldía Tlalpan; aquí los habitantes de la comunidad reportaron la presencia de un hombre en plena vía pública.

Fuente: Tribuna del Yaqui