Ataque armado en Culiacán deja lesionados a un padre y su hijo en calles de la colonia Díaz Ordaz

Culiacán, Sinaloa. - La madrugada de este domingo 22 de marzo de 2026, alrededor de la 01:00 horas, padre e hijo fueron brutalmente atacados a balazos por gatilleros cuando ambos se encontraban fuera de su domicilio, ubicado en la intersección de las calles Constituyentes Rafael Martínez Escobar y Constituyentes Alfonso Cabrito, en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con información extraoficial, las víctimas fueron identificadas como Jesús Anselmo 'N'., de 50 años, y su hijo Jessie Ignacio 'N'., de 25. Afortunadamente, a pesar de sufrir lesiones en el tórax, no se reportan fallecidos. De hecho, fueron testigos quienes se comunicaron a la línea de emergencia 911 para denunciar la presencia de dos heridos, sumándose este hecho a la larga lista de atentados en la entidad.

Entre las autoridades respondientes estuvieron elementos del Ejército Mexicano, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes trasladaron a Jesús y Jessie al hospital más cercano. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo el estado de salud de los involucrados; sin embargo, en nuestro medio de comunicación estaremos, como siempre, al pendiente de cualquier avance.

Padre e hijo

Las autoridades federales acordonaron la zona para evitar la contaminación de la escena y localizaron varios casquillos. Personal de la Dirección General de Investigación Pericial recabó evidencia para integrarla a la carpeta de investigación. Por su parte, agentes de la Policía de Investigación son los responsables de llevar a cabo las diligencias correspondientes para dar con el paradero de los responsables.

#Seguridad | Hernán 'N', líder de La Barredora, impugna fallo por extradición a EU; gana revés contra la FGR uD83DuDC64uD83CuDDFAuD83CuDDF8??https://t.co/PiSNx9nv0j — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 22, 2026

En otro hecho, ocurrido en la sindicatura de Villa Unión, al sur del municipio de Mazatlán, un hombre fue encontrado flotando en las aguas del río Presidio. Al igual que en el caso anterior, fueron civiles quienes avistaron el cuerpo y dieron aviso a las autoridades. A la escena acudió personal de Bomberos Veteranos de Villa Unión, quienes, a pesar de sus esfuerzos, confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.



Fuente: Tribuna del Yaqui