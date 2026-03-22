Hernán 'N', líder de La Barredora, impugna fallo por extradición a EU; gana revés contra la FGR

Ciudad de México.- La disputa legal de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, sumó nuevos movimientos en tribunales federales. En menos de dos semanas, su defensa activó recursos clave para frenar una posible extradición a Estados Unidos (EU) y, al mismo tiempo, mantener vigente una suspensión contra la orden de aprehensión en su contra. Aquí te compartimos el reporte oficial.

Las resoluciones, emitidas por un juez federal y un Tribunal Colegiado en el Estado de México, no cambian su situación inmediata en prisión, pero sí mantienen abierto el litigio en dos frentes estratégicos.

Hernán Bermúdez Requena, "El Abuelo", presunto líder criminal de "La Barredora" y exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, interpuso un recurso de queja contra el desechamiento de la demanda de amparo que promovió contra su posible extradición. https://t.co/7a7E6zGzBG pic.twitter.com/x6IAsRYvmf — VM Ornelas (@vicmanolete) March 22, 2026

Impugna fallo que negó frenar extradición

El 10 de marzo, el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal del Estado de México, Daniel Marcelino Niño Jiménez, determinó que era improcedente el amparo promovido por Hernán ‘N’ para evitar una posible extradición a EU. El juzgador argumentó que la solicitud no tenía sustento jurídico, ya que el exfuncionario basó su recurso en comentarios de custodios sobre un supuesto traslado al extranjero. Según la resolución, estos servidores públicos no están facultados para notificar procedimientos oficiales.

Además, el juez concluyó que el amparo no procede contra actos futuros, por lo que negó otorgar una suspensión de oficio. Sin embargo, el viernes 20 de marzo, la defensa del acusado interpuso un recurso de queja contra esa decisión, el cual será revisado por un Tribunal Colegiado. Con este movimiento, busca revertir el fallo y reactivar la posibilidad de frenar su eventual envío a territorio estadounidense.

Tribunal rechaza recurso de la FGR y mantiene suspensión

En paralelo, el 17 de marzo, el Segundo Tribunal Colegiado del Estado de México resolvió como infundado un recurso de queja presentado por la Fiscalía General de la República (FGR). La impugnación de la Fiscalía buscaba revertir la suspensión provisional que previamente le fue concedida a Hernán ‘N’ contra la orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, el Tribunal validó la decisión del juez federal.

Este fallo representa un revés para la FGR, ya que mantiene vigente el amparo promovido por la defensa del exfuncionario, aunque aún falta que se resuelva de fondo.

Pese a ello, la resolución no implica su liberación, por lo que continuará recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como 'El Altiplano', en Almoloya de Juárez, Estado de México (Edomex).

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¿Quién es Hernán 'N', alias 'El Comandante H'?

Hernán 'N', identificado como 'El Comandante H', fue secretario de Seguridad de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López Hernández. Fue detenido el 12 de septiembre de 2025 en una zona exclusiva de Asunción, Paraguay, tras permanecer siete meses prófugo. Cinco días después, fue expulsado de ese país y trasladado a México, donde permanece en prisión de máxima seguridad.

Autoridades federales lo acusan de encabezar el grupo criminal 'La Barredora', presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Entre los cargos que enfrenta se encuentran delincuencia organizada; secuestro y extorsión. Además, se le señala por presuntamente facilitar actividades como el robo de combustible (huachicol) y el tráfico de migrantes durante su gestión como jefe policial entre 2019 y 2024.

Fuente: Tribuna del Yaqui