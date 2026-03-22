Un ave deja sin luz el centro de Hermosillo: Más de 700 negocios resultan afectados por apagón

Hermosillo, Sonora.- La mañana de este domingo 22 de marzo de 2026 un incidente causó conmoción en la ciudad de Hermosillo, pues recientemente confirmó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que se registró una interrupción de electricidad en 721 comercios, situación que duró aproximadamente media hora, pero personal de la dependencia del gobierno federal logró restaurar la energía eléctrica.

Además, la empresa pública reveló que lo que provocó dicha suspensión del servicio fue un ave cuando hizo contacto con una subestación eléctrica particular. El hecho ocurrió en la esquina de Elías Calles y Matamoros; sin embargo, actualmente los negocios operan con total normalidad. Mientras tanto, la CFE se comprometió a mantenerse al pendiente de cualquier eventualidad para atenderla de inmediato.

Es necesario destacar que en el lugar también se presentaron diferentes corporaciones de seguridad, pues recordemos que, como te informamos en TRIBUNA el 6 de marzo, ocurrió algo semejante en la misma zona de la capital del estado, donde una subestación particular ubicada en la azotea de un conocido local de venta de telas terminó fallando porque un ave hizo contacto con el equipo eléctrico.

Un ave provocó el susto

En este tipo de casos se hace un llamado a reportar la situación a la línea de emergencia 911 para que las autoridades locales puedan atender el llamado. Afortunadamente, lo de hoy solo quedó en un susto y, ante cualquier novedad, te mantendremos al tanto de las actualizaciones, como siempre, en nuestro medio de comunicación para que estés enterado de todo lo que acontece en Sonora.

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Precisamente, en noviembre del año pasado ocurrió una desgracia en una tienda Waldo's en Hermosillo que dejó como saldo el fallecimiento de 24 personas; aunque en este mismo mes reanudaron labores cuatro tiendas de la cadena comercial, pues durante cuatro meses estuvieron cerradas mientras el Gobierno de Sonora llevaba a cabo verificaciones en materia de seguridad. Los encargados fueron unidades municipales de Protección Civil.

Fuente: Tribuna del Yaqui