Buscan a mujer 'levantada' en Hermosillo; FGJES señala que móvil apunta a narcomenudeo

Hermosillo, Sonora.- La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) inició labores de búsqueda para localizar a una mujer que fue privada de su libertad durante la tarde de ayer domingo en calles de la colonia López Portillo, en Hermosillo. Carlos Alberto Flores, comisario general de dicha corporación, informó que los agentes trabajan de manera constante en el caso para encontrar a la víctima lo antes posible.

El responsable de la institución explicó que las indagatorias iniciales apuntan a un móvil vinculado directamente con la venta de narcóticos al por menor en esa zona. Los testimonios aportados por los habitantes del sector indican que la vivienda donde ocurrió la sustracción funciona como un punto de reunión para el consumo de sustancias prohibidas, sitio frecuentado por un grupo recurrente de hombres y mujeres.

Aunado a esto, se tiene conocimiento de una riña ocurrida en ese mismo lugar hace unos días. Durante ese altercado, agentes de la Policía Municipal acudieron al lugar y detuvieron a dos mujeres involucradas en el conflicto, lo que refuerza los indicios sobre la problemática del inmueble. Sobre la situación de seguridad en el municipio, el comisario enfatizó que las fuerzas del orden han intensificado sus operaciones para combatir a los grupos criminales.

uD83DuDEA8 Investigan privación de la libertad de mujer en Hermosillo.



El comisario de la @Amicsonora, Carlos Alberto Flores, informó que la víctima podría estar relacionada con consumo y venta de drogas. El hecho ocurrió en la colonia López Portillo y fue presenciado por vecinos.



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Las cifras reflejan este incremento, pues desde el primer día de enero hasta la fecha actual, se han logrado cumplimentar 337 órdenes de aprehensión por diversos delitos. Estas acciones se realizan mediante colaboración entre distintas dependencias encargadas de procuración de justicia, enfocando la mayor parte de los recursos en detener a los principales generadores de violencia en la región.

Las estadísticas muestran un aumento del ciento veinte por ciento en las maniobras orientadas a neutralizar a los generadores de violencia, una estrategia que ha permitido mantener una tendencia a la baja en la cantidad de homicidios registrados en la capital sonorense. Durante los meses transcurridos de este periodo, los elementos policiales han hecho 64 cateos, dirigidos en su mayoría a desarticular puntos de narcomenudeo.

¡TERROR EN HERMOSILLO! LE DISPARAN A MUJER Y SE LA LLEVAN POR LA FUERZA EN PLENA TARDE



Momentos de pánico se vivieron este domingo en el norte de Hermosillo, luego de que una mujer fuera privada de la libertad tras ser presuntamente baleada en la colonia López Portillo.



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Finalmente, Flores señaló que, durante los últimos 2 años, la corporación ha robustecido todos sus protocolos de acción para combatir tanto las privaciones de la libertad como las desapariciones en la entidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora