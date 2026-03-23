Ejecutan orden de captura contra tres sujetos en Ciudad Obregón; intentaron matar a hombre

Ciudad Obregón, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ejecutaron tres órdenes de aprehensión. contra tres individuos señalados por su probable responsabilidad en el delito de tentativa de homicidio calificado con ventaja, así como por asociación delictuosa. Dichos mandamientos judiciales se cumplimentaron dentro de las instalaciones del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón.

Los tres señalados ya se encontraban recluidos en dicho centro penitenciario desde el pasado 22 de diciembre, fecha en la que fueron ingresados para responder por diversos ilícitos vinculados al narcomenudeo y a la asociación delictuosa. Las autoridades identificaron a los imputados con los nombres de Jesús Edgardo 'N', alias 'El Chino', de 23 años de edad; Carlos Octavio 'N', alias 'El Gordo', de 34 años; y Christian Alán 'N', de 25 años.

De acuerdo con los expedientes del sistema penal, estas tres personas cuentan con un amplio historial de antecedentes. Entre los delitos que se les atribuyen en sus registros figuran cargos por homicidio, delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, además de acusaciones por robo con violencia perpetrado en casa habitación. Los reportes de la investigación establecen que los actos criminales ocurrieron el 27 de octubre.

En esa fecha, el agraviado, identificado como Martín Darío 'N', de 40 años, estaba dentro de su vivienda en compañía de su pareja. Al escuchar sonidos inusuales afuera de la casa, el hombre se acercó a una ventana para observar, momento en el que detectó la presencia de los tres sujetos en la vía pública. Al notar que el morador se dio cuenta de su presencia, los agresores trataron de irrumpir en la propiedad por la fuerza.

Cumplimenta AMIC tres órdenes de aprehensión por tentativa de homicidio en Cajeme



Cajeme, Sonora, 23de marzo de 2026.- La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizó tres órdenes de aprehensión en contra de igual número de imputados por su probable… pic.twitter.com/Je8muYqYzj — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 23, 2026

Desde la calle, detonaron armas de fuego en repetidas ocasiones contra el domicilio. Ante el ataque, el afectado decidió salir por la puerta trasera de la casa para resguardar su integridad. Durante la huida, resultó con diversas lesiones. Con el cumplimiento de estos mandamientos, la Fiscalía de Sonora señaló que mantiene firme el desarrollo de la carpeta de investigación con el objetivo de aportar pruebas necesarias en las etapas procesales correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora