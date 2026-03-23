Encuentran con vida a los siete electricistas desaparecidos en San Luis Potosí

Matehuala, San Luis Potosí.- Por medio de una publicación en sus redes sociales, el Gobierno de Matehuala informó que los siete electricistas ya fueron localizados y se encuentran en la Fiscalía de San Luis Potosí, para la realización de los procesos correspondientes. Hasta el momento no se ha dado a conocer el lugar donde fueron localizados los trabajadores, ni las circunstancias de su desaparición.

"El Gobierno Municipal reconoce la coordinación entre instancias de seguridad y procuración de justicia que permitió su localización, y reitera el compromiso de seguir trabajando por la tranquilidad de las familias matehualenses", comunicó el municipio.

Encuentran con vida a los 7 electricistas desaparecidos en San Luis Potosí

En horas previas se había reportado la desaparición de los siete electricistas, ya que las familias habían perdido contacto con los trabajadores desde el día 21 de marzo de 2026 en el municipio de Matehuala. Los reportes indican que los hombres pertenecen a la región de Cárdenas; habían salido desde el 16 de marzo de 2026 para realizar trabajos en diversos puntos del municipio y se dirigían de regreso por la carretera Matehuala-Cárdenas cuando se perdió comunicación con ellos.

Según las versiones de medios locales, una tercera persona alertó sobre una posible privación de su libertad; sin embargo, las autoridades no han confirmado la hipótesis. Los desaparecidos, identificados como Ángel Daniel Pérez López, Miguel Ángel Pérez Olivo, Jaciel Zapata García, Omar Godoy Galván, Said Hernán Olvera, Celso López González y Macario Torres Castillo, todos entre los 20 y 30 años de edad.

Las fichas de búsqueda fueron difundidas por la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de San Luis Potosí, la Comisión Estatal de la Búsqueda de Personas de San Luis Potosí y el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros San Luis Potosí. La situación ocurre en una región afectada por la violencia y en medio de los reportes de desapariciones colectivas en el país. Como los mineros desaparecidos en Sinaloa, los cuales fueron privados de su libertad por un comando armado después de ser confundidos con miembros de un grupo criminal rival del Cártel de Sinaloa.

uD83DuDEA8 #ÚltimaHora | El Gobierno Municipal de Matehuala difundió imágenes de los 7 electricistas reportados como desaparecidos; ya se encuentran en la Fiscalía General de San Luis Potosí pic.twitter.com/Nwg0uf3An4 — Alejandro Cacho (@Cachoperiodista) March 23, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui