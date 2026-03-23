Funeraria de Iguala entra a la investigación del caso Ayotzinapa, confirma Claudia Sheinbaum

Ciudad de México. - Durante la mañanera de este lunes 23 de marzo de 2026, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que actualmente está en proceso una "investigación profunda" en una funeraria de la ciudad de Iguala, Guerrero, vinculada con las nuevas indagatorias de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.

Por lo tanto, la mandataria federal señaló que todo comenzó a partir de las nuevas investigaciones emprendidas por el fiscal del caso, pues se determinó que lo mejor sería revisar la funeraria que, según sus propias palabras, operaba de manera "muy irregular" con tres crematorios y que, de hecho, los propietarios ya están detenidos. Asimismo, compartió que le pidió a Arturo Medina, subsecretario de Gobernación, que hablara con los padres de los estudiantes desaparecidos y que las averiguaciones siguen en curso.

"Es un caso que viene ya desde hace varios meses, están detenidos los dueños de la funeraria y hay una investigación muy profunda; la última vez que me lo presentaron, yo le pedí a Arturo (Medina) que hablara con los padres para explicarles todo este caso", especificó la morenista para luego agregar: "Pero ya, digamos, para abrirlo públicamente y que se conozca con más detalle, quisiera que fuera la propia fiscalía, para que no interfiera en la propia investigación. Ahí se va a hacer una búsqueda también, son las nuevas líneas que se desarrollaron".

Claudia Sheinbaum Pardo

Es necesario precisar que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con anterioridad desechó esta línea de investigación, la cual, según la representante del Poder Ejecutivo, retomó el nuevo fiscal, principalmente aquellas vinculadas con las llamadas telefónicas que se efectuaron justo la noche en que se perdió el rastro de los jóvenes universitarios y los días posteriores.

"A partir de este análisis telefónico muy riguroso, con base científica que está haciendo el nuevo fiscal y que está apoyando la Secretaría de Seguridad y otras instancias", destacó Claudia. "Hemos solicitado al alto comisionado que expertos que recomiende Naciones Unidas puedan dar certeza de que este nuevo esquema de investigación es válido, está bien hecho y tiene las suficientes herramientas; lo que es cierto es que ha llevado a nuevas detenciones y nuevas líneas de investigación", aseveró.

La nueva Ley de Aguas acabó con los privilegios https://t.co/CyUfCnAJ3V — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 23, 2026

Ahora la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México de 2018 a 2023 mencionó que están esperando la opinión de los padres de los 43 sobre estos avances. En caso de que surjan más detalles de esta situación que comenzó hace varios años, te tendremos cada uno de los pormenores como siempre en nuestro medio de comunicación para que estés al tanto de lo que arrojen las nuevas líneas de investigación.

Fuente: Tribuna del Yaqui