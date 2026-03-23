Golpe al crimen en Sonora: Aseguran a 172 personas y 2 millones de dosis de droga en 6 días

Hermosillo, Sonora.- Como parte de la estrategia del Gabinete de Seguridad de Sonora, bajo la dirección del gobernador Alfonso Durazo Montaño, las corporaciones estatales y federales reportaron la detención de 172 personas en diversos operativos realizados entre el 16 y el 22 de marzo en distintas zonas del estado. Durante este periodo, se realizó el decomiso de más de dos millones de dosis de narcóticos, armamento de alto calibre y vehículos relacionados con diversas actividades delictivas.

Durante estas labores de vigilancia, patrullaje y control territorial, el personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Policía Estatal de Seguridad Pública y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal trabajó de manera conjunta. Las fuerzas del orden lograron retirar de circulación 37 armas de fuego y 3 mil 479 cartuchos útiles, limitando de esta forma la capacidad de operación y de fuego de los grupos criminales.

Al referirse a estas acciones, el mandatario estatal expresó durante su conferencia: "Este es el resultado a groso modo de la semana, que es producto del esfuerzo de todas las dependencias participantes. Agradezco mucho la colaboración". Las tareas de seguridad contemplaron de igual forma el aseguramiento de 24 vehículos, la ejecución de 22 órdenes de cateo avaladas por autoridades judiciales y el cumplimiento de 104 órdenes de aprehensión.

Todo este trabajo es parte del análisis constante de información, la inteligencia táctica y el amplio despliegue en terreno que la Mesa Estatal de Seguridad mantiene activo. El gobernador Alfonso Durazo Montaño reiteró el compromiso de su administración de aplicar la ley con total firmeza frente a la delincuencia. El propósito de esto es erradicar de las vías públicas las sustancias ilícitas y el equipo bélico que vulneran el bienestar de los habitantes y generan un entorno de inseguridad.

En solo una semana, en coordinación con todas las fuerzas de seguridad, logramos asegurar más de 2 millones de dosis de droga, dando un paso firme en el combate al crimen.



Seguimos trabajando con determinación para proteger la tranquilidad y el bienestar de las familias… pic.twitter.com/ESZbAMCYEy — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) March 24, 2026

Finalmente, el reporte señala que todos los individuos arrestados, los narcóticos, los cargadores, las municiones y los automóviles asegurados, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal. Esta instancia legal será la encargada de integrar las carpetas de investigación correspondientes para determinar la situación jurídica de cada caso conforme a derecho.

Fuente: Tribuna del Yaqui y Mesa Estatal de Seguridad