La tenía amenazada: FGJES procesa a hombre por agredir a su esposa al sur de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Las autoridades judiciales dictaron auto de vinculación a proceso a un hombre de 51 años de edad, identificado como Juan José 'N', tras ser señalado como probable responsable del delito de violencia familiar en agravio de su esposa. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) presentó las pruebas necesarias ante un juez para lograr esta resolución en los tribunales correspondientes.

Los hechos en cuestión ocurrieron a finales del mes de agosto de 2025, dentro de una tortillería, el cual se encuentra situado en el fraccionamiento Misión del Sol. El Ministerio Público documentó dos episodios distintos de agresiones cometidas por el imputado en dicho espacio de trabajo. El primer suceso se registró el pasado 23 de agosto, alrededor de las 10:00 horas, cuando el sujeto dirigió insultos y amenazas hacia la víctima.

Dichos actos le ocasionaron daño psicológico y generaron temor en ella. Dos días después, el 25 de agosto, cerca de las 11:00 horas, el individuo repitió la conducta en el mismo sitio. Durante este segundo episodio, las agresiones verbales y los comentarios denigrantes estuvieron acompañados de actos de intimidación, ya que el acusado golpeó con fuerza el equipo y las máquinas del establecimiento comercial para infundir miedo.

Tras evaluar la carpeta de investigación durante la audiencia, la jueza encargada del caso determinó que existen datos suficientes para suponer la responsabilidad de Juan José 'N' en los actos señalados. Por este motivo, se ordenó que el individuo enfrente su proceso legal bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, asegurando así la tranquilidad de la parte ofendida mientras se desarrollan las investigaciones complementarias.

FGJES obtiene vinculación a proceso contra sujeto por violencia familiar en Cajeme



Cajeme, Sonora, 23 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Juan José "N", de 51 años de edad, probable… pic.twitter.com/6eOmLLcBEt — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 23, 2026

La FGJES señaló que con esta acción reafirma su deber de atender los reportes relacionados con agresiones dentro del entorno del hogar. Se busca garantizar el acceso pleno a la justicia, brindar protección integral a quienes sufren estos abusos y mantener el respeto absoluto a los derechos humanos y al debido proceso legal, evitando que este tipo de conductas queden sin castigo en el estado.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora