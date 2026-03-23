¿Qué pasa en la México-Cuernavaca HOY? Tráiler aplasta auto y deja un muerto

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 23 de marzo de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno, así como personal de Servicios de Emergencia, mantienen un amplio operativo en inmediaciones de la autopista México-Cuernavaca, luego de que se registrara un fuerte accidente a la altura de la conocida curva de La Pera. El siniestro derivó en el cierre total de la vialidad, además de que dejó una víctima mortal.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este lunes 23 de marzo de 2026, alrededor de las 7:30 horas, tiempo local, en el kilómetro 66 de la autopista México-Cuernavaca, cuando una unidad de carga que transportaba material plástico perdió el control al tomar la compleja curva. El tráiler volcó de forma aparatosa e invadió todos los carriles, lo que provocó que un automóvil particular que circulaba por la zona quedara debajo de la caja de la unidad pesada.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autopista México-Cuernavaca cerrada a la altura de La Pera



Un tráiler cargado volcó y bloquea ambos sentidos



Una persona murió al ser aplastada por el tráilerpic.twitter.com/0IeGMBMlaa — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) March 23, 2026

El conductor de dicho automóvil perdió la vida luego de quedar atrapado tras el impacto y el peso del tráiler, según reportes de Servicios de Emergencia, quienes arribaron rápidamente tras recibir la denuncia. En un inicio se dijo que había una persona lesionada; sin embargo, conforme avanzaron las labores de rescate, se confirmó el fallecimiento de la víctima en el lugar. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer su identidad.

Cierre total y caos vial en la autopista

Tras el accidente, la autopista México-Cuernavaca fue cerrada en su totalidad, lo que generó un severo caos vial durante varias horas en una de las rutas más transitadas entre la Ciudad de México (CDMX) y el estado de Morelos. Ante la falta de paso, algunos automovilistas optaron por maniobras riesgosas, como regresar en sentido contrario, lo que complicó aún más la circulación.

Los hechos ocurrieron la mañana de este lunes. Foto: Twitter

Ante esto, elementos de la Guardia Nacional División Carreteras implementaron un operativo de abanderamiento para intentar agilizar el tránsito, mientras que Caminos y Puentes Federales (Capufe) habilitó el campamento de La Pera como vía alterna. No obstante, esta opción también registró una fuerte carga vehicular debido al alto número de vehículos que buscaban continuar su trayecto.

Se pide a la población circular con precaución en esa zona, ya que los trabajos continúan hasta las 12:00 horas, tiempo local.

Fuente: Tribuna del Yaqui