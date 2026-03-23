¿Qué pasó el 23 de marzo de 1994? TODO lo que se sabe del asesinato de Luis Donaldo Colosio

Ciudad de México.- Este lunes 23 de marzo de 2026 se cumplen 32 años de uno de los hechos más impactantes en la historia de la política mexicana: el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con más oportunidades para ganar y gobernar durante el sexenio 1994-2000.

El crimen, ocurrido en plena campaña electoral y frente a miles de personas, no solo conmocionó al país, sino que marcó un antes y un después en la vida pública mexicana. A más de tres décadas, sigue siendo un caso rodeado de dudas, investigaciones y teorías. Aquí en TRIBUNA te decimos todo lo que se sabe sobre este magnicidio.

Hoy se cumplen 32 años del homicidio del Colosio. Foto: Twitter

¿Quién era Luis Donaldo Colosio?

Luis Donaldo Colosio Murrieta fue un economista y político mexicano, miembro del PRI. Nació en 1950 y construyó una carrera ascendente dentro del partido, ocupando cargos como diputado federal, senador y secretario de Desarrollo Social durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

En 1993 fue designado candidato del PRI a la Presidencia de la República para las elecciones de 1994. Durante su campaña, destacó por un discurso que buscaba reconocer las desigualdades del país y plantear cambios dentro del propio sistema político.

¿Cómo fue el asesinato de Colosio?

El asesinato ocurrió el 23 de marzo de 1994 en la colonia Lomas Taurinas, en la ciudad de Tijuana, estado de Baja California, durante un acto de campaña, donde había más de cuatro mil personas reunidas, de acuerdo con reportes especiales. Ese día, Colosio, quien encabezaba un mitin de contacto directo (es decir, sin vallas y arcos de seguridad), recibió dos disparos: uno en la cabeza y otro en el abdomen.

El ataque ocurrió mientras saludaba y abrazaba a las personas; a corta distancia, en un entorno caótico y con fallas evidentes en el operativo de seguridad. Tras el atentado, fue trasladado urgencia al Hospital General de Tijuana. Alrededor de las 18:55 horas, el político fue declarado muerto oficialmente; sin embargo, la noticia se dio a conocer a los medios y al país poco después de las 20:00 horas.

El presunto responsable, Mario Aburto Martínez, fue detenido en el lugar de los hechos. Posteriormente, fue procesado y sentenciado como autor material del homicidio.

¿Qué pasó después del crimen?

El asesinato generó una crisis política inmediata. Era la primera vez en la historia moderna de México que un candidato presidencial era asesinado en campaña. El PRI tuvo que designar a un nuevo candidato, que fue Ernesto Zedillo Ponce de León, quien eventualmente ganó las elecciones de ese mismo año.

Más allá del relevo en la boleta, el crimen detonó una transformación profunda en el aparato de seguridad del Estado y puso bajo la lupa la credibilidad de la Procuraduría General de la República (PGR). La opacidad inicial en las indagatorias y el desfile de fiscales especiales asignados al caso sembraron una desconfianza social que, tres décadas después, ha impedido el cierre definitivo del caso, motivando constantes revisiones y la apertura de nuevas líneas de investigación por parte de la actual Fiscalía General de la República (FGR).

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Entre la 'Verdad Histórica' y las hipótesis del complot

Aunque la versión oficial (sostenida por la fiscalía especial en el año 2000= concluyó que Mario Aburto Martínez fue un !asesino solitario" que actuó por motivación propia, el caso permanece rodeado de interrogantes que alimentan el debate público. Las hipótesis más sólidas que han desafiado la verdad oficial incluyen:

Un segundo tirador: Basada en las inconsistencias de la autopsia y los peritajes de balística, que sugieren que los impactos en el cráneo y el abdomen de Colosio provinieron de ángulos y armas distintas. Recientemente, la FGR ha revivido esta línea señalando a Jorge Antonio 'S' , un miembro del ya inexistente Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) presente en el mitin, como el presunto segundo ejecutor. De acuerdo con la Fiscalía, este habría sido rescatado del lugar por el propio Genaro García Luna (quien años después sería Secretario de Seguridad ).

Basada en las inconsistencias de la y los peritajes de balística, que sugieren que los impactos en el cráneo y el abdomen de Colosio provinieron de ángulos y armas distintas. Recientemente, la FGR ha revivido esta línea señalando a , un miembro del ya inexistente presente en el mitin, como el presunto segundo ejecutor. De acuerdo con la Fiscalía, este habría sido rescatado del lugar por el propio (quien años después sería ). El móvil político e interno: Derivada de las tensiones entre el candidato y el bloque "duro" del priismo, así como el distanciamiento con la administración de Carlos Salinas de Gortari tras el emblemático discurso de Colosio el 6 de marzo en el Monumento a la Revolución . En su mensaje, Colosio reconoció las fallas de su partido, los abusos del poder y habló de reformas que habrían incomodado a sus compañeros.

tras el emblemático discurso de Colosio el 6 de marzo en el . En su mensaje, Colosio reconoció las fallas de su partido, los abusos del poder y habló de reformas que habrían incomodado a sus compañeros. La vulneración deliberada de la seguridad: El operativo en Lomas Taurinas, a cargo del Estado Mayor Presidencial y brigadas de seguridad civil, presentó fallas logísticas críticas que permitieron a los agresores infiltrarse hasta el primer círculo del candidato, lo que para muchos analistas no fue simple negligencia, sino una "omisión facilitadora"

Un caso que sigue marcando a México

A 32 años del asesinato de Colosio, el caso continúa siendo un referente cuando se habla de violencia política en México, la cual, por desgracia, sigue incrementando.

Mientras que en 1994 el asesinato de un candidato presidencial era un evento impensable y centralizado, el panorama en 2026 refleja una crisis en materia de seguridad. De acuerdo con cifras oficiales, el proceso electoral de 2024 cerró como el más sangriento de la historia moderna con cerca de 40 candidatos asesinados y cientos de agresiones registradas. En la actualidad, aspirantes para alcaldías y gobiernos municipales, serían los más vulnerables debido a la presencia y fuerza de grupos del crimen organizado.

Ante esto surge la pregunta: ¿Qué acciones debe tomar el Gobierno actual para garantizar que el magnicidio de Colosio deje de ser la realidad que viven los candidatos de hoy?

Fuente: Tribuna del Yaqui