¿Qué pasó en Tlalpan HOY? Esto se sabe de la BALACERA en plaza de Coapa que dejó un muerto

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 23 de marzo de 2026, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) desplegaron un operativo de seguridad en la alcaldía de Tlalpan, luego de que se reportara un ataque armado al interior de un establecimiento ubicado en una plaza comercial. Este hecho violento dejó una víctima mortal y al menos una persona lesionada.

Según los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este lunes 23 de marzo de 2026, alrededor de las 07:15 horas, tiempo local, en un bar dentro del centro comercial Makali Acoxpa, ubicado en la intersección de Avenida División del Norte y Calzada de Acoxpa, en la alcaldía ya mencionada, al sur de la capital mexicana.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Disparos en plaza de CDMX provocan movilización policiaca. Foto: Twitter

Se detalló que, en ese punto, un hombre de aproximadamente 25 años, cuya identidad se desconoce, fue atacado con disparos de arma de fuego, lo que le provocó la muerte casi de manera inmediata en el lugar. Durante la agresión también resultó lesionada otra persona, aunque hasta el momento no se ha precisado su estado de salud ni su relación con la víctima. Momentos después, se confirmó que, en total, cuatro resultaron heridos.

Tras el reporte al Servicio de Emergencias Telefónico 911, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al sitio junto con paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes confirmaron el fallecimiento del joven. La zona fue acordonada para permitir el trabajo de peritos y el levantamiento de indicios, mientras se iniciaron las primeras investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

#ULTIMAHORA Balacera al interior y exterior del Bar Terraza Paraíso n Acoxpa y División del Norte, Prados Coapa @TlalpanAl @TlalpanVecinos deja a un joven de 22 años sin vida, unos sujetos lo sacaron del lugar y lo mataron a quemarropa pic.twitter.com/HzH3DqtFT7 — LISET GONZALEZ (@LisetGlezG) March 23, 2026

De manera preliminar, se indicó que dentro del establecimiento habría ocurrido una riña, la cual derivó en el ataque armado cuando uno de los involucrados presuntamente sacó un arma de fuego y disparó contra la víctima. A la fecha de publicación de esta nota, no se reportan personas detenidas por estos hechos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ya investiga estos hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui