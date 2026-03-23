Xalapa, Veracruz.- Después de que trabajadores de un corralón en Xalapa reportaran gritos de auxilio provenientes de un vehículo, se activó la movilización de autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia, dando como resultado un rescate de más de 200 migrantes que fueron localizados al interior de la caja de un tráiler que permanecía asegurado en el lugar; las personas se encontraban en estado de deshidratación.

El caso ya es investigado por las autoridades correspondientes para determinar responsabilidad y esclarecer los hechos, ya que el tráiler había sido previamente asegurado en la comunidad de Rinconada, en el municipio de Emiliano Zapata, y posteriormente trasladado a un depósito vehicular en la colonia Revolución de la capital veracruzana, donde fue el hallazgo.

Rescatan a más de 200 migrantes encerrados en tráiler en corralón de Xalapa; gritaban por auxilio

De acuerdo con los primeros reportes, los empleados del lugar escucharon gritos de auxilio provenientes desde el interior del tráiler y, tras la alerta, los elementos policiales acudieron rápidamente al sitio para verificar la situación y coordinar las acciones de rescate. Después, tras confirmarse la presencia de los migrantes, acudió Protección Civil y se contó con la participación de las ambulancias del 'Grupo Panteras' para brindar atención médica inicial.

Aunque aún no se ha emitido un reporte oficial sobre el estado de salud en general, la mayoría de los rescatados presentaban síntomas de deshidratación, a causa del tiempo prolongado que permanecieron encerrados; se estabilizó a quien lo requería y algunos fueron trasladados para recibir atención adicional. Asimismo, hasta el momento no se ha confirmado el número exacto de migrantes, ni sus nacionalidades.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación y busca esclarecer si existe relación con redes de tráfico de migrantes. Se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre el operativo, ya que aún no hay ningún tipo de información oficial acerca de las condiciones en que fueron encontrados los rescatados y no se ha informado sobre detenciones relacionadas con el caso.

#AlMomento | uD83DuDEA8Al menos 250 migrantes fueron localizados al interior de un tráiler en un corralón de la colonia Revolución, Xalapa. pic.twitter.com/gDrumpqxzO — La Silla Rota Veracruz (@LSRVeracruz) March 23, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui