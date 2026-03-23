Terrible accidente en Hermosillo: Muere hombre tras ser atropellado por autobús de personal

Hermosillo, Sonora.- La mañana de este lunes 23 de marzo, un hombre falleció en Hermosillo al ser atropellado por un autobús de transporte de trabajadores. El accidente de tránsito ocurrió alrededor de las 6:00 horas, cuando todavía faltaba poco para que amaneciera en la ciudad. El lugar de los hechos fue el cruce del bulevar Vildósola con la Avenida de la Cultura, justo frente a las instalaciones de la Casa de la Cultura.

Se trata de un camión perteneciente a la empresa Línea Colorado, con el número económico 193. Tras el golpe, el chofer avanzó unos metros más antes de detener totalmente la marcha. Minutos después, elementos del Departamento de Tránsito Municipal llegaron al sitio y detuvieron al operador. Los uniformados lo pusieron a disposición del Ministerio Público, dependencia encargada de determinar las responsabilidades legales correspondientes.

Personal de Servicios Periciales y elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) acudieron a la zona para resguardar el área y recolectar evidencias. Como parte de las indagaciones, los agentes revisarán las grabaciones de las cámaras de videovigilancia que se encuentran operando en ese sector. El objetivo de revisar estos videos es establecer cómo sucedió exactamente el atropellamiento, para confirmar si hubo una omisión por parte del ciudadano al intentar cruzar la calle o si el chofer del autobús ignoró la luz del semáforo.

Al concluir estas labores de recolección de pruebas, el equipo del Servicio Médico Forense (Semefo) levantó el cuerpo y lo trasladó a sus instalaciones. Durante varias horas de la mañana, el tránsito de vehículos en la zona se vio seriamente afectado. La presencia de peritos, investigadores y patrullas generó lentitud en la circulación vial que se dirige de norte a sur, justamente al descender del puente del Vado del Río.

uD83DuDEA8 Hombre pierde la vida tras ser atropellado por una unidad de transporte en el centro de Hermosillo.



El hecho ocurrió la mañana de este lunes sobre el bulevar Vildósola, a la altura del MUSAS. Autoridades ya investigan lo sucedido. pic.twitter.com/c3Ako9rou6 — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) March 23, 2026

Debido al cierre parcial de carriles, se formaron embotellamientos que retrasaron el trayecto de los ciudadanos. Las autoridades municipales solicitaron a los conductores manejar con precaución, reducir su velocidad y utilizar el carril derecho al acercarse a esta área, con el fin de evitar otro percance y permitir el trabajo de los equipos de emergencia desplegados en el lugar. Las vialidades reabrieron su flujo normal una vez terminadas todas las diligencias.

Fuente: Tribuna del Yaqui