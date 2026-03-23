VIDEO: Incendio en la Línea 5 del Metro de la CDMX moviliza a servicios de emergencia

Ciudad de México.- Usuarios de la Línea 5 del Sistema de Transporte Colectivo Metro vivieron momentos de tensión la noche de este lunes debido a un incidente registrado en la estación Politécnico, donde un incendio visible desde las vías generó inquietud entre quienes se encontraban en la zona. Poco antes de las 21:00 horas comenzaron a difundirse en redes sociales videos que mostraban las llamas cerca de los límites de la estación.

En las imágenes se observa cómo el fuego se aproxima a las vías, lo que provocó alarma entre algunos pasajeros, mientras otros optaron por grabar lo ocurrido. Ante la situación, personal del Metro de la Ciudad de México activó medidas de seguridad para evitar riesgos. Aunque el fuego estaba cerca, se encontraba fuera de las instalaciones, lo que permitió mantener el servicio sin interrupciones en la Línea 5, que recorre de Pantitlán a Politécnico.

Al sitio acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes atendieron el reporte y controlaron el incendio. Más tarde se informó que el origen del fuego fue la quema de basura acumulada en las inmediaciones, sin que se registraran daños en trenes, vías o estaciones. El Sistema de Transporte Colectivo emitió un mensaje para aclarar lo ocurrido y descartar versiones que circulaban en Internet.

¡FUEGO EN EL METRO!



Usuarios del metro detectaron un incendio en la estación Politécnico de la Línea 5, lo que seguramente causará retrasos en el avance de los trenes. uD83DuDE87uD83DuDD25 #incendio #metro #retraso pic.twitter.com/2OLdp5avOO — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) March 24, 2026

Buena noche. En relación con la situación difundida en redes sociales, se informa que no se registró incendio en trenes o instalaciones del Metro. La presencia de fuego ocurrió al exterior de la estación Politécnico de la Línea 5, derivada de la quema de basura, situación que fue atendida de inmediato por personal de seguridad y Protección Civil. No hubo personas lesionadas ni afectación al servicio, el cual operó con normalidad", informó el STC.

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?? El @MetroCDMX informa que la presencia de fuego que se registró esta noche, ocurrió al exterior de la estación Politécnico de la Línea 5, derivado a la quema de basura, la cual fue atendida de inmediato.



?? El servicio opera con normalidad.#LaGuardiaMXuD83DuDCF0 pic.twitter.com/tUnYQPRDGS — La Guardia Noticias (@LaGuardiaMX) March 24, 2026

Tras el control del incendio, la circulación de trenes continuó sin contratiempos y no se reportaron retrasos significativos. Tampoco hubo personas lesionadas, lo que permitió que la situación quedara como un incidente controlado sin consecuencias mayores para los usuarios.

Fuego al exterior de la estación #Politécnico de la Línea 5, derivado de la quema de basura,fue atendido por personal de seguridad del @MetroCDMX y Protección Civil.



No hubo personas lesionadas ni afectación al servicio, el cual opera con normalidad. pic.twitter.com/BpxrKN91GL — opciÓN.mx (@opcion_mx) March 24, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui