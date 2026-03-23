VIDEO: Suspenden a policía captado durante agresión a joven jardinero en Coyoacán, CDMX

Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México reportó la suspensión de un policía que aparece en un video agrediendo a un joven en la vía pública. Según la información compartida por la corporación de seguridad, el incidente sucedió en la alcaldía Coyoacán durante una revisión y fue documentado por una cámara de seguridad, y siendo publicado el material en distintas redes sociales.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de marzo a las 16:49 horas (local), en la colonia Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa. Una patrulla se presentó en ese punto tras recibir un reporte telefónico que señalaba a una persona con una supuesta "actitud sospechosa" debido a que llevaba mucho tiempo sentada en la banqueta. Sin embargo, los reportes indican que el individuo no realizaba ninguna acción ilícita ni alteraba el orden público.

Se pudo confirmar que el joven labora como jardinero en el mismo lugar donde fue encontrado. Los datos recabados apuntan a que él solamente tomaba un descanso en la acera antes de seguir con su jornada de trabajo. Pese a esto, los uniformados se acercaron para efectuar una inspección. En ese instante, uno de los agentes inició la agresión física contra el trabajador, tal como quedó registrado en las imágenes compartidas en la red.

Asimismo, vecinos señalaron que los oficiales también le quitaron 500 pesos y una pinzas de jardinería. Tras hacerse público este suceso, la Dirección General de Asuntos Internos tomó el caso e inició una carpeta de investigación administrativa para analizar detalladamente el comportamiento de los policías presentes en el lugar. La institución de seguridad confirmó que los elementos involucrados ya fueron identificados y se les solicitó presentarse para rendir su declaración frente a las autoridades competentes.

SUSPENDEN A POLICÍA DE LA CDMX POR AGRESIÓN A JARDINERO EN COYOACÁN



Luego de que se difundiera ampliamente en redes sociales el video de una agresión hacia un jardinero en la colonia Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México… pic.twitter.com/7BMgPw0UI2 — México Ahora (@AhoraMex) March 24, 2026

Como medida disciplinaria, el uniformado que aparece golpeando al joven fue suspendido de sus funciones de manera temporal. Esta condición se mantendrá vigente mientras avanzan las indagatorias internas. El objetivo de este proceso es comprobar si la intervención policial respetó los reglamentos vigentes de derechos humanos o si los agentes incumplieron con sus obligaciones durante el abordaje al ciudadano.

Fuente: Tribuna del Yaqui