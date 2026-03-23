Violencia familiar en Nuevo León: Cae hombre acusado de incendiar la vivienda donde estaba su hermano

Guadalupe.- Este lunes 23 de marzo de 2026, un hombre identificado como José Guadalupe 'N', de 55 años de edad, fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio en grado de tentativa, al parecer tras prenderle fuego a su hermano mientras este se encontraba dentro de su vivienda. Según información extraoficial, los hechos ocurrieron en el municipio de Guadalupe.

El inmueble se ubica sobre la calle Graciano Bortoni, en la colonia 31 de Diciembre, lugar donde comenzó el incendio. Fueron los mismos vecinos quienes se comunicaron rápidamente a la línea de emergencia 911. Una vez que llegaron al sitio, los uniformados se dieron cuenta de que varias personas intentaban apagar las llamas, ya que justo dentro de la vivienda se encontraba una persona.

Debido a lo anterior, los oficiales ingresaron al hogar y afortunadamente lograron rescatar a la víctima; a pesar de presentar algunas lesiones, se encuentra estable. En el momento en que pudieron hablar con él, acusó directamente a su hermano como responsable de lo ocurrido. De acuerdo con testimonios de los hechos, el aludido arrojó un líquido inflamable sobre la víctima y luego utilizó un encendedor para prender fuego a la casa.

La víctima terminó con algunas lesiones

Con las pruebas recabadas, los policías detuvieron al presunto responsable, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes y la definición de su situación jurídica. Por su parte, el lesionado fue trasladado al hospital más cercano con el objetivo de atender sus quemaduras; hasta el momento no se han dado más detalles sobre su estado de salud.

#Seguridad | Terrible accidente en Hermosillo: Muere hombre tras ser atropellado por autobús de personal ??uD83DuDC64https://t.co/mH3F2qhdnO — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 23, 2026

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, las investigaciones continúan para determinar con precisión lo ocurrido en este caso de violencia familiar. Precisamente, este tipo de delitos son frecuentes; por ejemplo, el 1 de marzo Sergio 'N' amenazó a su hermano en la colonia El Triángulo, y otro caso ocurrió el 3 de marzo en la colonia Represa Galeana, perpetrado por Antonio de Jesús 'N' contra su pareja.

Fuente: Tribuna del Yaqui