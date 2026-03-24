Alerta en Azcapotzalco: Madre e hija son halladas sin vida tras meses desaparecidas; esto se sabe

Ciudad de México.- La tarde de este lunes 23 de marzo de 2026, elementos de distintos cuerpos de seguridad del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) desplegaron un operativo en un conjunto de departamentos de la alcaldía Azcapotzalco, luego de que vecinos reportaran olores fétidos provenientes de uno de los inmuebles.

Al ingresar al domicilio, ubicado en la avenida Real de San Martín, en la zona de Santa Bárbara, fueron encontrados los cuerpos sin vida de una mujer y su hija menor de edad, ambos en avanzado estado de descomposición. Aquí en TRIBUNA te decimos lo que se sabe de este crimen, ya que las víctimas estaban reportadas como desaparecidas ante las autoridades, desde noviembre del año pasado.

Las víctimas estaban desaparecidas desde 2025. Foto: Twitter

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió este lunes 23 de marzo de 2026, alrededor de las 16:20 horas, tiempo local, cuando vecinos decidieron alertar a las autoridades, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, tras varios días de percibir un fuerte olor que salía de uno de los departamentos. Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Los oficiales detectaron que la puerta del inmueble estaba bloqueada desde el interior: Un sillón había sido colocado de forma estratégica para impedir el acceso, lo que obligó a los equipos de emergencia a forzar la entrada. Una vez dentro, los agentes localizaron a la menor sin vida sobre una cama, mientras que el cuerpo de la mujer fue encontrado dentro de una lavadora, en condiciones que ya evidenciaban un avanzado estado de descomposición.

Las autoridades identificaron a las víctimas como Natalie '0”, de 41 años de edad, y su hija de cinco años, presuntamente llamada Ariana. Ambas contaban con un reporte de desaparición desde noviembre de 2025, fecha en la que sus familiares dejaron de tener contacto con ellas y solicitaron la intervención de las autoridades para su localización.

ENCUENTRAN a NIÑA MUERTA en SU CAMA, a SU MAMÁ AHOGADA en la LAVADORA

En este depa d @AzcapotzalcoMx estaban Ariana de 5 años y su mamá Natalie.

Estaban encerradas, con un sillón bloqueando la puerta.@FiscaliaCDMX las buscaba.

Todo apunta a q Natalie mató a la niña y se suicidó. pic.twitter.com/vafDWMoDIP — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 23, 2026

Las investigaciones iniciales apuntan a una posible dinámica de violencia dentro del hogar. De acuerdo con los indicios recabados por peritos, se plantea la hipótesis de que la mujer habría privado de la vida a la menor y posteriormente se habría suicidado. Además, la forma en que fue asegurado el departamento (con la puerta bloqueada desde el interior) refuerza la línea de investigación que sugiere que nadie podía ingresar o salir del lugar.

La Fiscalía de la Ciudad de México continúa con las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar con precisión la causa de muerte de ambas víctimas.

Fuente: Tribuna del Yaqui