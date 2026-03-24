Cae hombre por robar y desmantelar auto en Caborca; Fiscalía de Sonora obtuvo su vinculación

Caborca, Sonora.- Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de un individuo llamado Ramiro Armando 'N', de 31 años de edad. Esta resolución judicial se emitió luego de evaluar las pruebas presentadas durante la continuación de la audiencia inicial. Al sujeto se le acusa por su probable responsabilidad en los delitos de robo de vehículo, así como por el desmantelamiento del mismo con el propósito de vender sus partes.

Los registros del caso señalan que el ilícito ocurrió el 3 de febrero de 2026. Entre las 22:20 y las 22:30 horas, el ahora imputado, presuntamente actuando en complicidad con otra persona ya identificada, se apoderó de un automóvil. El suceso tuvo lugar en el cruce de la calle Cuarta Sur y la avenida Altar, zona perteneciente a la colonia El Ventarrón, de Caborca. El bien afectado es un vehículo de la marca Jeep Cherokee Sport, modelo 1999, de color rojo.

El acto tuvo lugar sin el consentimiento del legítimo propietario, afectando así su patrimonio. Al día siguiente, el 4 de febrero del mismo año, las acciones continuaron al mediodía en un taller de reparación automotriz localizado en la colonia Lázaro Cárdenas, dentro de la misma ciudad. En dicho establecimiento, el otro implicado comenzó a sacar diversos componentes estéticos y de funcionamiento de la unidad sustraída.

Entre los objetos separados del automóvil se encontraban cuatro llantas con su respectivo rin, además de un par de abanicos eléctricos equipados con tolva de aluminio. El objetivo de desarmar la unidad era poner a la venta estas piezas, lucrando así con los bienes ajenos. Tras analizar la información aportada por el Ministerio Público, el juzgador a cargo del caso consideró que existían elementos suficientes para mantener al acusado bajo resguardo.

FGJES obtiene vinculación a proceso por robo y desmantelamiento de vehículos en Caborca



Caborca, Sonora, 24 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que, en continuación de audiencia inicial derivada de orden de aprehensión… pic.twitter.com/847lFSbSWm — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 24, 2026

Por este motivo, se determinó la vigencia de la prisión preventiva justificada como medida cautelar. De esta manera, el señalado permanecerá privado de su libertad en un centro de reclusión mientras se desarrolla el resto del procedimiento legal y se desahogan las etapas correspondientes al juicio. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reafirmó su postura de trabajo enfocada en combatir los delitos patrimoniales.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora