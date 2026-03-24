Exgobernador de Baja California Jaime Bonilla Valdez es vinculado a proceso por caso Next Energy

Tijuana, Baja California.- El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, tras una intensa audiencia que se llevó a cabo el pasado lunes 23 de marzo de 2026 en Mexicali, la cual duró más de 24 horas, este martes 24 de marzo el Sistema de Justicia Acusatorio determinó que existen elementos suficientes, por lo que ahora el expolítico fue vinculado a proceso para que enfrente un juicio penal.

De acuerdo con información extraoficial, el juez de control Gerardo Anguiano Ceja dio seis meses para cerrar la investigación e impuso, como medida cautelar, el pago de 100 mil pesos. Recordemos que quien estuvo al frente de la entidad de noviembre de 2019 a octubre de 2021 se le relaciona con delitos que atentan contra el patrimonio del estado, pues se dice que durante su administración contrató a la empresa Next Energy para construir una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali, pero esa obra jamás se concretó.

De hecho, la investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) arrojó que el contrato comprometía al estado a pagar 123 millones de pesos mensuales durante 30 años, lo que en general representaba una deuda superior a los 37 mil millones de pesos. Por lo tanto, entre las acusaciones que se le atribuyen a Bonilla Valdez están peculado, abuso de autoridad y hasta uso ilícito de atribuciones. Además, el hombre que perteneció al Partido del Trabajo (PT) fue procesado bajo la calidad de coautor con dolo.

Jaime Bonilla Valdez

¿Quién es Jaime Bonilla Valdez?

El 2 de junio de 2019 fue elegido como gobernador del estado de Baja California como candidato por la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California; ahí consiguió el 50.3 por ciento de los votos, por lo que su periodo inició el 1 de noviembre de 2019 y concluyó el 31 de octubre de 2021. Además, pretendía extender su mandato de dos a cinco años, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la llamada Ley Bonilla.

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Entre sus demás cargos está cuando fungió como director del Distrito de Agua de Otay, en Chula Vista, California; diputado por la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Norte e integrante de las comisiones de Comunicaciones y de Defensa Nacional, además de presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios e integrante de la Comisión de Economía.

Fuente: Tribuna del Yaqui