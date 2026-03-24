FGJES confirma hallazgo de posibles restos del hijo de Ceci Flores; realizarán prueba de ADN

Hermosillo, Sonora.- Durante las tareas de búsqueda para dar con el paradero de Marco Antonio, hijo de Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, autoridades ministeriales reportaron el hallazgo de restos óseos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comunicó este martes los resultados de una diligencia de cateo efectuada en un terreno ubicado sobre el kilómetro 46 de la Carretera 26, en el municipio de Hermosillo.

Durante la ejecución de esta orden, el personal desplegado en el terreno logró ubicar fragmentos humanos junto a una prenda de vestir. En las labores de campo participaron peritos en criminalística y antropología, acompañados por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). Todas las piezas encontradas en la zona fueron aseguradas para su posterior estudio de laboratorio.

Posteriormente, los huesos recuperados fueron trasladados hacia las instalaciones de los Servicios Periciales del estado. En dichos laboratorios, expertos en áreas como genética, medicina legal, antropología forense y criminalística se encargarán de procesar las muestras. A través de la aplicación de reactivos químicos y el uso de tecnología de alta precisión, se realizarán los dictámenes pertinentes para la identificación de la víctima.

Las autoridades estiman que los procedimientos necesarios para obtener el perfil genético y compararlo tomarán cerca de 2 semanas. Este paso resulta indispensable para determinar con certeza la identidad de la persona a la que pertenecen los fragmentos. Finalmente, la Fiscalía de Sonora indicó que emitirá nuevos comunicados una vez que los estudios científicos arrojen datos concluyentes sobre este caso.

FGJES localiza restos óseos durante cateo en investigación por persona desaparecida



Hermosillo, Sonora, 24 marzo 2026.- En el marco de las investigaciones que se realizan para la localización del hijo de la líder de un colectivo de búsqueda en Sonora, la Fiscalía General de… pic.twitter.com/pQ2szpx65b — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 25, 2026

Ceci cree que podría ser su hijo

Por su parte, la fundadora del colectivo de búsqueda utilizó sus redes sociales para informar sobre estos acontecimientos. En su mensaje, Ceci Flores Armenta abordó la probabilidad de que los elementos recuperados correspondan a su hijo, quien se encuentra en calidad de desaparecido desde hace 7 años. En el video compartido por la activista, se le observa sosteniendo una de las piezas encontradas en el predio, momento en el que expresa:

Hoy localicé a mi niño en la carretera 26, kilómetro 46, en Hermosillo, Sonora, y más que nunca se siente la fatiga. Abrazo tus restos, es lo que me queda, es lo que me dejaron".

Al referirse a las condiciones del terreno donde se hicieron los trabajos, Flores apuntó que la fauna silvestre y el entorno natural de la región pudieron haber dispersado otras partes de los huesos por el terreno. Sin embargo, aseguró que mantendrá las labores de búsqueda en el área.

uD83DuDC94uD83DuDD0D Tras años de lucha, la madre buscadora Ceci Flores confirmó un hallazgo que estremece: encontró restos de su hijo en una fosa clandestina en Hermosillo, Sonora.



La activista detalló que el descubrimiento ocurrió el lunes 24 de marzo, en la autopista número 26, a la altura… pic.twitter.com/11z4tNGl9c — unomasuno MX (@unomasunomx) March 25, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui