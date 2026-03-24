Intentaron asesinar a tiros a un hombre en Cajeme; Fiscalía de Sonora logra su vinculación

Ciudad Obregón, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comunicó este martes sobre la resolución judicial dictada contra Jesús Edgardo 'N', Carlos Octavio 'N' y Christian Alán 'N'. Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso para estos tres individuos, quienes enfrentan cargos por los delitos de asociación delictuosa y homicidio calificado en grado de tentativa, cometidos en el municipio de Cajeme.

El Ministerio Público presentó ante el tribunal las pruebas necesarias para sostener los señalamientos. Según la información proporcionada durante la audiencia, los eventos ocurrieron a las 00:30 horas del 27 de octubre de 2025, cuando los tres imputados llegaron a una vivienda del fraccionamiento Villa Bonita, en la comisaría de Esperanza, domicilio habitado por la víctima, identificada legalmente como Martín Darío 'N'.

Los datos expuestos ante la autoridad indican que estas tres personas actuaron en compañía de al menos otros tres sujetos, operando todos como parte de un grupo del crimen organizado. La carpeta de investigación sostiene que la agresión fue totalmente planeada. Los sujetos armados sorprendieron a Martín Darío 'N' buscando dejarlo sin posibilidades de defenderse. En ese momento, los atacantes accionaron sus armas de fuego contra el objetivo.

Sin embargo, no lograron quitarle la vida, debido a la rápida respuesta del afectado para ponerse a salvo y a la falta de precisión en la puntería de los tiradores. A pesar de las detonaciones, el afectado no sufrió lesiones, aunque la situación generó un riesgo evidente para su integridad y para la seguridad de los vecinos del sector. Tras escuchar estos argumentos, el juez de control valoró las pruebas aportadas y determinó procedente la vinculación a proceso.

Como medida cautelar, el juzgador les impuso prisión preventiva justificada, lo que significa que los tres acusados permanecerán recluidos dentro de un centro penitenciario mientras avanza la etapa complementaria. El marco jurídico establece plazos definidos para que ambas partes aporten más datos antes de llegar a la fase intermedia. Durante este periodo, la Fiscalía continuará recabando testimonios, peritajes y evidencias materiales para fortalecer el expediente.

Fuente: Tribuna del Yaqui