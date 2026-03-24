¿Qué pasó en Michoacán HOY? BALACERA en escuela deja 2 maestras muertas y un joven detenido

Lázaro Cárdenas, Michoacán.- La mañana de este martes 24 de marzo de 2026, elementos de distintos órdenes del Gobierno de Michoacán desplegaron un operativo en una institución educativa del municipio de Lázaro Cárdenas, luego de que se reportara una violenta balacera al interior del inmueble. Este hecho dejó al menos dos víctimas mortales: mujeres que serían maestras de la Escuela Preparatoria Makárenko.

¿Qué pasó en Michoacán? Lo que se sabe de la balacera en la preparatoria Makárenko

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este martes 24 de marzo de 2026 en el interior de la Escuela Preparatoria Makárento, ubicada Francisco Villa 48A, colonia Centro, en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Se detalló que testigos reportaron, mediante el Servicios de Emergencias 911, disparos con arma de fuego dentro de la escuela, a lo que se activó el Código Rojo.

Autoridades se movilizaron por la balacera en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Foto: Twitter

De inmediato se movilizaron elementos de la Guardia Civil y de la Policía Municipal de Michoacán, quienes activaron un operativo de seguridad para resguardar la zona, evacuar a los presentes, y localizar a los presuntos responsables de este crimen. Al ingresar al plantel, los oficiales encontraron a dos mujeres (identificadas extraoficialmente como maestras) sin vida; ambas presentaban heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana las revisaron, pero solo confirmaron que ya no contaban con signos vitales. Momentos después, como parte del despliegue, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) informó que fue detenido un adolescente, quien estaría presuntamente relacionado con la agresión. Durante la intervención, los agentes también aseguraron un fusil calibre 5.56 con un cargador, el cual fue puesto a disposición de la autoridad competente como parte de las investigaciones.

uD83DuDEA8En Michoacán, autoridades reportaron una balacera en la preparatoria Antón Makárenko, en Lázaro Cárdenas.



El saldo: 2 mujeres asesinadas y un adolescente detenido.



En el lugar fue asegurado un fusil calibre 5.56 tras el operativo de seguridad pic.twitter.com/taehlCB36s — Azucena Uresti (@azucenau) March 24, 2026

Difunden presuntas FOTOS del joven armado antes de la balacera

Paralelo a los hechos, comenzaron a circular imágenes en redes sociales que serían supuestas historias de Instagram compartidas por el adolescente que habría desatado la balacera en la Escuela Preparatoria Makárento la mañana de este martes. Las instantáneas, replicadas por el medio Mimorelia.com en X (antes Twitter) muestran al joven de 15 años con un arma de alto calibre, mientras posa en una selfie en un espejo, desde donde sería un cuarto-habitación.

A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han confirmado si estas fotos serán integradas a la carpeta de investigación que ya se abrió por este crimen.

Violencia en escuela de Michoacán: Detienen a adolescente tras balacera. Foto: MiMorelia.com

Fuente: Tribuna del Yaqui