Se metió a casa de su ex, la amenazó con cuchillo y abusó de ella; FGJES logró su vinculación

Magdalena de Kino, Sonora.- Un juez de control resolvió la situación jurídica de Edwin 'N', quien fue detenido en el municipio de Magdalena por su probable responsabilidad en delitos de violencia familiar y abuso equiparado agravado, ilícitos cometidos en agravio de una mujer con quien mantenía una relación sentimental en el pasado. Durante la primera audiencia correspondiente, el juzgador valoró los datos de prueba presentados.

Por ello determinó que existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal en su contra, marcando así el inicio de una nueva etapa en este caso judicial. De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el día 9 de marzo de 2026, en entre las 14:00 y 15:40 horas. Todo comenzó cuando el señalado ingresó sin ninguna autorización a un domicilio ubicado en la colonia San Isidro, de Magdalena de Kino.

Dicho inmueble pertenece a la víctima, quien se encontraba en el interior al momento en que el individuo irrumpió en la vivienda, vulnerando la seguridad del lugar. Una vez dentro de la propiedad, el acusado habría ejercido diferentes tipos de agresiones, abarcando violencia física, verbal y psicoemocional en contra de la fémina. Los reportes indican que Edwin 'N' utilizó un arma punzocortante para proferir amenazas directas.

Posteriormente, sometió a la mujer mediante el uso de la fuerza física, dejándola indefensa. Bajo este escenario de intimidación y sometimiento, se indaga la comisión de actos de naturaleza sexual perpetrados sin el consentimiento de la afectada. El expediente señala que el agresor se aprovechó del vínculo de confianza que existió entre ambos durante su relación de pareja, empleando las amenazas y la fuerza para vulnerar su integridad.

Vinculan a proceso a imputado por violencia familiar y violación equiparada agravada en Magdalena de Kino: FGJES



Magdalena de Kino, Sonora, 24 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que se llevó a cabo audiencia de control de… pic.twitter.com/kuKSTUSWlN — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 24, 2026

A partir de las evidencias expuestas por el Ministerio Público durante la audiencia, la autoridad judicial competente le dictó a Edwin 'N' vinculación a proceso por el delito de violencia familiar. Al mismo tiempo, el tribunal fijó un plazo de 3 meses para realizar el cierre de la investigación complementaria, periodo en el cual ambas partes podrán aportar más datos al expediente para el desarrollo del caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora