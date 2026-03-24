Sheinbaum responde Donaldo Colosio Riojas sobre INDULTO a Mario Aburto: "Es un asunto de Estado"

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este martes 24 de marzo de 2026, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre la posibilidad de otorgar un indulto a Mario Aburto Martínez, petición que hizo el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI asesinado hace más de 30 años en Tijuana, Baja California.

Ante los medios de comunicación reunidos este martes en el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano respondió directamente a la petición de Colosio Riojas, quien ha insistido en cerrar el caso mediante el perdón presidencial. Sheinbaum señaló que este crimen es un asunto de Estado y subrayó que el magnicidio ocurrido en 1994 no puede tratarse como una decisión individual del Ejecutivo.

"Siempre vamos a ser solidarios con las víctimas", afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la petición de Luis Donaldo Colosio Riojas de indultar a Mario Aburto.



Sin embargo rechazó que el caso pueda resolverse mediante un #Indulto pic.twitter.com/HRDhBiP6NR — La Hora (@LaHoraMX) March 24, 2026

El asesinato de Colosio es un asunto de Estado por cómo ocurrió; es un candidato a la presidencia que fue asesinado, entonces no es un asunto de indulto de una presidenta".

En esta misma intervención, la presidenta expresó solidaridad con las víctimas de esta clase de crímenes, y en especial con la familia de Luis Donaldo Colosio, al reconocer el impacto personal que ha tenido el caso a lo largo de más de tres décadas: "Este joven [Colosio Riojas], pues vivió una situación muy trágica con la muerte magnicidio de su padre y después la muerte de su madre son niños que vivieran por una situación muy difícil y siempre habrá una solidaridad humana".

La petición de Colosio Riojas: Indulto y cierre del caso

En la previa, el senador Colosio Riojas ha planteado públicamente que la mejor salida es otorgar el indulto a Mario Aburto y dar carpetazo definitivo al expediente, a 32 años del asesinato de su padre. En sus declaraciones, calificó el manejo del caso como "manoseado" por distintos gobiernos y consideró que insistir en él resulta "grosero y perverso". También propuso que el acusado sea enviado al extranjero como parte de un cierre simbólico, con el objetivo de que el país avance hacia un proceso de reconciliación.

Asimismo, el legislador pidió que las instituciones enfoquen sus esfuerzos en la justicia de los casos actuales. Señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) y el gobierno deben atender a las víctimas de hoy, en lugar de seguir centrando la atención en un caso ocurrido hace más de 30 años. En ese sentido, insistió en que la justicia debe ser efectiva en el presente para evitar que nuevas generaciones enfrenten tragedias similares.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'